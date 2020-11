Johannes Oerding bei einem Auftritt in Hamburg

"Sing meinen Song" hat offiziell einen neuen Gastgeber: Johannes Oerding schlüpft in die Rolle und trifft auf hochkarätige Kollegen.

Der Nachfolger von Michael Patrick Kelly (42) bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" steht fest: Johannes Oerding (38) lädt 2021 in der achten Staffel als Gastgeber zum Songtausch, wie Vox nun bekannt gab. Und er darf sich auf einige bekannte Kollegen freuen.

Mit dabei sind in der nächsten Runde der Musikshow dem Sender zufolge neben Host Johannes Oerding, der 2019 selbst als Künstler beim Tauschkonzert dabei war, auch "Mighty Oaks"-Frontmann Ian Hooper (27), Singer-Songwriter Joris (30) und Rapperin Nura (31). Zudem nehmen die Schweizer Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann (31), Reggae-Star Gentleman (45), der 2017 in der vierten Staffel bereits als Künstler mit von der Partie war, und DJ BoBo (52) an der Sendung teil.

Gedreht wird wahrscheinlich in Deutschland

Die Dreharbeiten zur achten Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" finden laut Vox aufgrund der anhaltenden Corona-Situation Anfang nächsten Jahres voraussichtlich erstmals in Deutschland statt.