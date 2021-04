Die Dreharbeiten zur TVNow-Eventserie "Sisi" haben begonnen. Im Baltikum entsteht die neue Version des Kultklassikers aus den 1950er Jahren.

"Es ist so weit: Drehstart unserer RTL/TV-NOW SISI-Serie heute im Baltikum", meldet die Castingagentur Franziska Aigner Casting am Donnerstag auf Instagram den Beginn der Dreharbeiten zur mit Spannung erwarteten Serien-Adaption der "Sisi"-Kulttrilogie aus den 1950er Jahren.

Bislang war bekannt, dass Newcomerin Dominique Devenport (geb. 1996) und der preisgekrönte Schauspieler Jannik Schümann (29, "Homevideo") das legendäre Kaiserpaar Elisabeth und Franz Joseph I. von Österreich-Ungarn verkörpern werden. Und offenbar bleibt das mit den Personalien vorerst auch so. Denn in dem Post heißt es weiter: "Die weitere Besetzung ist noch undercover - bald mehr!"

Auch der Hamburger Schauspieler Jannik Schümann gibt sich am Donnerstag auf Instagram voll motiviert. Bei ihm wird das "Baltikum" sogar noch konkreter benannt: Aus "Riga, Latvia" postet er ein Foto von sich in Uniform und kommentiert es mit den Worten: "let the battles begin..." (Dt. "Lasst die Kämpfe beginnen...")

Die Eventserie entsteht unter der Regie von Sven Bohse (geb. 1977, "Ku'damm '56/'59"). Die Ausstrahlung ist für Ende 2021 auf TVNow geplant.