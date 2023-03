Der "David" von Michelangelo Buonarroti ist zwischen 1501 und 1504 in Florenz entstanden und gilt als die bekannteste Skulptur der Kunstgeschichte. Außer für Schulkinder in Florida.

von David Baum In Florida wurde eine Schuldirektorin entlassen, weil sie den Schülern Michelangelos nackten David zeigte. Florian Knauß, Direktor der Antikensammlung in München, warnt vor den Gefahren der neuen Prüderie.

Museen antiker Kunst haben es neuerdings schwer: Facebook und Instagram indizieren die Bilder der wichtigsten Kunstwerke, auch Rechte und Ultra-Religiöse wollen ihren Nachwuchs vor dem verdorbenen Einfluss von Michelangelo und den Alten Meistern bewahren. Gerade sorgte ein Fall in Florida für Aufsehen, nachdem eine Schuldirektorin nach Eltern-Protesten entlassen wurde, weil sie ihren Schülern Michelangelos David-Skulptur aus Florenz gezeigt hatte – die bedeutendste Skulptur der Kunstgeschichte.

Florian Knauß müsste aus Sicht dieser Leute eine Art Porno-Schau leiten, denn seine Antikensammlung und ganz besonders die Münchner Glyptothek beherbergen Werke aus griechischer Antike, Hellenismus und Römerzeit, in denen es vor Nacktheit, Busen, Gemächten und Koitus-Darstellungen nur so wimmelt. Auch das mutmaßlich wolllüstigste Meisterwerk der Antike findet sich in seinem Haus: der weltberühmte Barberinische Faun, der sich geradezu obszön seinen Betrachtern entgegenräkelt.

Herr Dr. Knauß, was denkt man sich als Archäologe oder Kunsthistoriker, wenn in Florida ein Bild von Michelangelos "David“ als jugendgefährdend eingestuft wird?

Ich schüttle kaum noch den Kopf. Diese Nachricht reiht sich leider in eine Vielzahl befremdlicher Reaktionen auf zeitgenössische wie auch antike Kunst ein. Das kann bedrohlich werden, wenn es mehrheitsfähig würde, was es noch nicht ist. Doch seitdem Werke aus unserer Sammlung bei Facebook indiziert sind, nehmen wir das durchaus ernst. Der Barberinische Faun zeigt sein Gemächt weitaus offensiver, als es der David Michelangelos tut. Mit ihm können wir kaum noch in den sozialen Medien werben.

Wie pornographisch war die Antike?

Das Missverständnis steckt bereits im Begriff. Wenn allein Nacktheit als anstößig begriffen wird, müsste ich tatsächlich einer Sammlung pornographischer Kunst vorstehen. In der Antike und eigentlich in allen Zeiten, wo man halbwegs bei Sinnen war, gehört Nacktheit zum Ausdruck von Kunst. Man wusste auch damals, dass es nicht alltäglich ist, was man da zeigte. Man lief ja nicht nackt durch die Straßen, außer beim Sport. Die Griechen unterschieden sich von anderen Hochkulturen, in welchen Männer nur als Besiegte nackt gezeigt wurden. Bei den Griechen erfuhr der nackte Mann eine große Wertschätzung, da man einen wohlgeformten trainierten Körper mit einem vortrefflichen Charakter verband. Götter und Heroen waren körperlich perfekt.

Florian Knauß leitet die bedeutende Münchner Antikensammlung © Staatliche Antikensammlung München

Warum hatten eigentlich so viele Statuen der Antike kleine Penisse?

Das war eine Frage der Dezenz. Herakles beispielsweise, der an Körperkraft und Manneskraft alle anderen überragte, von Männern wie Frauen bewundert war, wurde immer mit kleinem Glied gezeigt. In der Vasenmalerei, der Kleinkunst, sieht man auch Figuren mit großem und oft erigiertem Glied, etwa die Genossen des Dionysos. Das waren aber auch außergewöhnliche Personen, außerhalb der menschlichen Sphäre, die konnte man ruhig so darstellen.

Geben diese Darstellungen Auskunft über die Moralvorstellungen jener Zeit?

In gewisser Weise schon. Eine anständige Bürgersfrau wurde nie nackt dargestellt, die war sogar perfekt gekleidet, die Frisur saß. Erst ab der späten Klassik gab es nackte Aphrodite-Darstellungen, sie war immerhin die Göttin der Begierde und Fruchtbarkeit. Es gibt außerdem den Begriff von der heroischen Nacktheit. Man zeigte Männer im Kampf stets nackt, wenngleich sie das natürlich in der Realität keineswegs waren, wäre auch dumm gewesen. Es gibt pornographische Darstellungen in der Kleinkunst, auf Vasen vor allem, die uns von Zechgelagen berichten, etwa am Ende eines Symposions. Da kamen dann schon mal Prostituierte hinzu. Das stand dem vornehmen Mann zu und wird auch ohne Scham so gezeigt. Aber nicht im öffentlichen Raum. Wir haben eine römische Skulpturengruppe in der Sammlung, die wohl aus einem Bordell stammt.

Hat daran je ein Betrachter Anstoß genommen?

Mir ist keine bekannt. Das war in früheren Zeiten anders.

Zum Beispiel?

Im späten 19. Jahrhundert fing man an, Feigenblätter zu verteilen. Es ist ein Auf und Ab. Die alten Griechen waren gegenüber nackten Körpern lockerer als wir heute. Aber schon die Römer und die Etrusker fanden das bereits damals anstößig. Allein, dass die Griechen nackt Sport betrieben, fanden Römer und Etrusker empörend.

In der Renaissance kam die Nacktheit wieder groß in Mode, auch Michelangelos David entstand. Doch bereits beim Konzil von Trient zwischen 1545 und 1563 begann die Christenheit abstoßend zu finden, was noch kurz zuvor im Vatikan ausdrücklich bestellt worden war.

Das ist richtig, plötzlich wurden sogar Michelangelos Fresken in der Sixtina übermalt, den nackten Figuren des "Jüngsten Gerichts" irdische Schurze angelegt. Erst seit den 1990ern ist es wieder beinahe im Originalzustand. Auch Cranach und Dürer haben damals gehorsam Feigenblätter in jeden Schoß gemalt.

Wenn man die Rezeptionsgeschichte der Nacktheit betrachtet, wie frei und liberal sind wir im Vergleich heute?

Die Stimmen derer, die Freizügigkeit beklagen, nehmen leider zu. Selbst in Europa und Nordamerika, wie der aktuelle Fall zeigt. Nicht nur im Bereich der religiösen Konservativen, oder Muslime, deren Schamgefühl das verletzten könnte, sondern auch von Leuten, die das aus anderen Motiven anstößig finden. Gleichzeitig ist man uneindeutig, denn es wird gefordert, dass Frauen im Schwimmbad mit nackten Oberkörper schwimmen dürfen, Nacktdarstellungen in der Kunst werden gleichzeitig problematisiert.

2018 ließ eine Museumsdirektorin im Zuge der "Me Too"-Debatte ein Gemälde von John William Waterhouse aus dem Jahr 1896 entfernen. Es zeigte den antiken Jüngling Hylas mit badenden Nymphen. Was sagt man dazu?

Die Ablehnung von reaktionärer oder religiöser Seite ist für uns weniger bedrohlich, als jene Forderungen, historische Kunstwerke aus dem Blickfeld zu räumen, weil sie heute vielleicht als frauenfeindlich gelten oder andere Ethnien in einer Weise darstellen, die als nicht zeitgemäß angesehen wird. Natürlich transportieren viele historische Kunstwerke ein chauvinistisches eurozentrisches Weltbild, weil die Zeit, aus der sie stammen, so war.

Es ist aber auch verwirrend. Im Pariser Musée d‘Orsay kann jedes Kind die gemalte Nahaufnahme einer Vulva bei Courbets "L’Origine du Monde“ betrachten, in einer Jeff Koons-Retrospektive dürfen Jugendliche seine expliziten Bilder mit Cicciolina nicht sehen.

Es ist für mich auch nicht klar zu erkennen, wo welcher Maßstab angelegt wird. In der Antike konnte man zwischen idealer Nacktheit und pornographischer Darstellung leicht unterscheiden. Heute bekommen sie an Souvenirständen in Athen massenweise Nachbildungen antiker Vasen mit erotischen Motiven angeboten, die Zahl bei authentischen Vasen mit derlei drastischen Motiven ist verschwindend klein.

Antoine Courbets "L'Origine du Monde" war 1866 ein Skandal, und ist es heute wieder. © Musée d'Orsay, Paris

2016 hat man bei einem Besuch des iranischen Ayatollahs Rohani die antiken Figuren des römischen Kapitol-Museums verhüllt. Würden sie einer solchen Bitte als Museumsdirektor nachkommen?

Nein, das halte ich für grundsätzlich falsch. Auch weil es ein falsches Bild dieser Kulturen zeichnet. Die Ayatollahs sind ja nicht ungebildet, die können durchaus einordnen, was sie da sehen – und besitzen die Freiheit, nicht hinzugehen.

München ist die Lieblingsstadt vieler muslimischer Touristen aus dem arabischen Raum, mancher Scheich lebt den ganzen Sommer in der Landeshauptstadt. Wie reagieren die auf die vielen steinernen Nacktheiten im Stadtbild?

Es ist auffällig, dass wir in der Glyptothek kaum Besucher aus dieser Gruppe haben. Das "Charles Hotel", das von vielen Gästen aus dem arabischen Raum präferiert wird, liegt nur einen Steinwurf von unseren Museen entfernt. Es ist offensichtlich, dass wir aus dieser Richtung gemieden werde. Ich habe kein Problem damit, jeder Gast soll sich anschauen, was er möchte. Es darf nur zu keiner Einschränkung der Kunstfreiheit kommen. Nacktheit in der Kunst ist Ausdruck unserer Kultur und unser kulturellen Tradition.

Der Barberinische Faun wurde vermutlich um 220 v. Chr. geschaffen und ist die größte Attraktion der Münchner Antikensammlung. Im Pariser Louvre ist eine Kopie aus dem 18. Jahrhundert zu bestaunen, auch der frühere Star-Friseur Gerhard Meier ließ eine Nachbildung für seinen Salon errichten. © imagebroker.com

Haben sie in der Glyptothek je Ablehnung seitens der Besucher erfahren?

Nein. Es kommen aber – von Kindern abgesehen – kaum Leute, die von der Kunst überrascht werden. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass Menschen die sich für antike Kunst interessieren, häufig Bildung und Offenheit mitbringen. Wer gebildet ist, kann auch mit ein paar nackten Figuren umgehen – und Kinder haben sowieso kaum Vorbehalte.