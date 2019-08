Soeben haben sich Slipknot mit ihrem sechsten Studioalbum "We Are Not Your Kind" (fast) an die Spitze der deutschen Charts gespielt, jetzt legen die Schock-Rocker noch einen oben drauf. Am Donnerstag kündigte die Gruppe um Frontman Corey Taylor (45) eine Europatour für das kommende Jahr 2020 an. Und der hat offenbar richtig Lust auf die Tour.

"Ganz egal, wie oft wir dort sind: Es fühlt sich immer so an, als könnten wir niemals genug davon bekommen oder alle Städte spielen, die wir gerne würden", ließ Corey verlauten.

In Deutschland werden Slipknot in Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg, Berlin und Dortmund zu hören sein. Der Vorverkauf für die Tickets startet am Freitag, 30. August. Fans, die das Album über den Roadrunner-Store vorbestellt haben, dürfen bereits ab dem 27. Tickets erwerben.