Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass drei der vier Gründungsmitglieder der Smashing Pumpkins ("Tonight, Tonight") ab Juli in den USA gemeinsam auf große Reunion-Tour gehen. Nun kündigte Frontmann Billy Corgan (50) endlich auch neue Musik an. In diesem Jahr sollen zwei neue EPs erscheinen.

Das sind die Titel der neuen Songs

Auf Instagram schreibt der Musiker: "Wir sind mit den Aufnahmen, was die Musik betrifft, fast fertig. Es fehlen noch Hintergrund-Gesänge und einige Änderungen in letzter Minute", so Corgan. Die Songs werden "Solara", "Marchin' On", "Travels", "Seek and You Shall Destroy", "With Sympathy", "Knights of Malta", "Silvery Sometimes (Ghosts)" und "Alienation" heißen. Der Plan sei es, die acht Lieder auf zwei EPs mit jeweils vier Songs zu veröffentlichen. Den ersten Song stellte er schon für Mai in Aussicht.

Zum aktuellen Line-up gehören neben Corgan auch die beiden weiteren Gründungsmitglieder James Iha (49, Gitarre) und Jeff Schroeder (44, Schlagzeug). Wer Bass spielen wird, ist bisher nicht bekannt.