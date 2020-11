Eine neue Plattform innerhalb von Snapchat soll Nutzer mit kreativen Inhalten versorgen und die Mühen von Erstellern belohnen.

Der Messaging-Dienst Snapchat startet innerhalb seiner App die neue Plattform Spotlight. Mit dieser sollen Nutzer noch einfacher ihre erstellten Inhalte der gesamten Community präsentieren können. Und Kreativität wird belohnt: Die unterhaltsamsten und besten Snaps erhalten ein Preisgeld. Mehr als eine Million US-Dollar möchte Snapchat auf diesem Weg täglich und bis mindestens Ende des laufenden Jahres an die Nutzer vergeben.

So kann man teilnehmen

Die Inhalte auf Spotlight werden moderiert, nach Altersgruppen aufgeteilt und öffentliche Kommentare sind nicht erlaubt. Eingereichte Snaps müssen natürlich den Richtlinien des Dienstes entsprechen. Wer teilnehmen möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein und gegebenenfalls die Zustimmung seiner Erziehungsberechtigten einholen. User müssen auf dem "Senden an"-Bildschirm einfach "Spotlight" auswählen, um mit ihrem Snap teilzunehmen.

Spotlight startet in elf Ländern - neben Deutschland auch in den USA, Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien, Irland, Frankreich, Norwegen, Schweden und Dänemark. In Kürze sollen weitere Länder folgen. Täglich werden laut Angaben des Unternehmens mehr als vier Milliarden Snaps erstellt.