17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till vermutet, dass Conor Liebeskummer wegen Larissa hat. Durch dieses Missverständnis begreift Eva geschockt, dass Conor ernsthaft in sie verliebt ist. Jakob gibt vor, dass er das Kriegsbeil mit Marc begraben will. Aber seine Einladung zu einem Versöhnungsessen hat einen anderen Grund. Tobias glaubt entsetzt, dass er ungeschützten Sex mit Vivien hatte, und fürchtet, sie könne schwanger sein. Doch dann gesteht sie, ihn reingelegt zu haben.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Chico fasst am Morgen einen Plan: Er will das für diesen Tag geplante Kennenlernen mit Dollys Eltern nutzen, um sich von seiner schlechtesten Seite zu zeigen. Auf diese Weise will er Dolly deutlich machen, dass er nicht der Richtige für sie ist. Der Plan scheint aufzugehen, denn die Eltern und auch Dolly sind nicht wirklich begeistert von Chicos Macho-Verhalten. Nachdem er die Dinge auf die Spitze getrieben hat, glaubt er sich am Ziel. Doch er macht die Rechnung ohne Dolly.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Basti ist genervt, als am Morgen eine Heilerin vor seiner Tür steht. Die Leistung der Dame ist das Geburtstagsgeschenk seiner Mutter - sie soll eine voreheliche Seelenreinigung mit ihm und Mandy durchführen. Mandy zuliebe lässt er sich schließlich auf die Aktion ein. Später kommen noch Peggy, Paula und Rick dazu. Plötzlich scheint es, als stünde das Medium kurz davor, Bastis und Paulas "Kuss-Geheimnis" aufzudecken...

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Marie beteuert, ihre Verletzung sei kein Problem. Aber tatsächlich hat sie heftige Schmerzen. Derweil ist Pauline glücklich, dass Finn außer Lebensgefahr ist. Isabelle informiert die Polizei, um Damian zu überführen, doch der steht plötzlich vor ihr. Für Simone und Jenny wird der WM-Traum wahr - bis Marie mit einem soliden Kurzprogramm überzeugt. Die beiden arbeiten Hand in Hand, um kein Risiko einzugehen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Um im Vereinsheim vollends freie Bahn zu haben, inszeniert Laura einen Wasserschaden. Doch sie hat nicht mit Tuners Freunden gerechnet, die ihr durch ihre Hilfsbereitschaft in die Quere kommen. Als Marens Baby auf der Welt ist, wird Alexander schmerzhaft bewusst, dass sich an seinem Problem nichts geändert hat. Mühsam reißt er sich los, um nach Rom aufzubrechen. Da bekommt er mit, dass es bei Maren Komplikationen gibt.