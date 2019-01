17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nach ihrer Rettung überschlagen sich die Ereignisse, und Saskia erfährt, dass Jakob sie nicht verlassen hat. Robert erfährt von den Verpflichtungen, die mit dem Szaborschen Erbe verbunden sind. Miro wünscht sich, Roberts Vater zu sein, der will aber nur, dass alles beim Alten bleibt. Tobias ist enttäuscht, als Vivien in einem hitzigen Briefing für den Richmed-Prozess wenig Kampfgeist beweist. Letztlich gelingt es ihr aber, ihn zu beeindrucken.

18:05 Uhr, RTL II: Köln 50667

Morgens ist Patrick verwundert über Bos komisches Verhalten, versucht aber, sich keine Sorgen zu machen. Er ahnt nicht, dass sie sich so benimmt, weil sie ihren Kinderwunsch vor ihm noch geheim halten will. Erst als Bo sich in seinem Beisein übergeben muss und er durch Nachforschungen herausfindet, dass sie offenbar mit ihrem Frauenarzt gesprochen hat, kommt für ihn nur eine Sache in Frage: Bo ist schwanger und traut sich nicht, es ihm zu sagen. Dann findet Patrick eine Broschüre von "Pro Familia" und gerät in Panik: Möchte Bo das Kind abtreiben?

19:05 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Zoe ist nervös: An diesem Tag darf sie nach langer Zeit endlich ihre Tochter wiedersehen. Doch ihre Freude schlägt in Enttäuschung um, denn es sieht so aus, als habe ihre Mutter die Drohung wahrgemacht, ihr zu verbieten, das Kind zu sehen. Aufgebracht beschließt Zoe, ihre Wut nicht mit Drogen zu betäuben, sondern an ihrer Mutter auszulassen. Während sie sich in den Gedanken hineinsteigert, von ihrer Mutter betrogen worden zu sein und aufgewühlt ihre Tochter sehen will, sind Jannes und Franzi besorgt, dass Zoe sich in große Schwierigkeiten bringen könnte.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard ist zunächst von Jennys gefasster Reaktion überrascht. Doch dann wird ihm langsam klar, wie enttäuscht sie in Wirklichkeit ist. Indes versucht Steffi, Ben mit Ingos freundschaftlicher Hilfe zu vergessen. Aber dann kommt es zu einem folgenschweren Missverständnis. Finn wird schließlich klar, dass sein Tremor womöglich chronisch ist. Er muss sich nun fragen, ob er so wirklich weiterarbeiten kann.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Sunny wird von Lilly aufgefangen, die ihr anbietet, sie beim Lernen zu unterstützen. Auch wenn sie sich gut vorbereitet fühlt, verbringt sie eine schlaflose Nacht vor der Prüfung. Leon kann es nicht fassen, dass Toni ihn tatsächlich in Handschellen abführt. Amüsiert macht Toni Leon klar, dass sie ihm nur helfen wollte, doch dann verliert sie den Schlüssel für die Handschellen und die Antipathie zwischen den beiden wird einmal mehr deutlich.