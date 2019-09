Die Gefängnisse in Deutschland sind das Thema der neuen DISKUTHEK-Folge. Erfüllen sie ihren Zweck – oder verschlimmern sie in Wirklichkeit die Kriminalität? "Tatort"-Schauspieler und Ex-Gefängnisarzt Joe Bausch, der ehemalige Insasse Volkert Ruhe und Ex-Gefängnisdirektor Thomas Galli diskutieren über das Thema.

In Gefängnissen sollen Straftäter einerseits für ihre Taten büßen und andererseits resozialisiert werden. Doch gerade bei Letzterem versage das System häufig, so die Meinung aller Diskutanten. Doch bei möglichen Lösungen sind sich die DISKUTHEK-Gäste uneins. Die radikalste These vertritt Thomas Galli, der selbst als Gefängnisdirektor in Bayern gearbeitet hat, später aber dem System den Rücken kehrte und es heute vehement kritisiert. Er will Gefängnisse komplett abschaffen und plädiert für alternative Formen von Bestrafung, etwa Unterbringungen in speziellen, bewachten Wohngruppen.

Doch ganz so weit wie Ex-Gefängnisdirektor Galli würden die anderen beiden Gäste nicht gehen. "Die Haftstrafe ist das, was du daraus machst", meint Volkert Ruhe mit Blick auf seine eigene Haftzeit und seien erfolgreichen Lebensweg danach. Er verbüßte acht Jahre wegen eines Drogendelikts und leistet heute mit seinem Verein “Gefangene helfen Jugendlichen” Präventionsarbeit. Bausch, der als Gefängnisarzt viele Jahre den Alltag in Strafvollzugsanstalten miterlebt hat, fordert, dass insbesondere bei Jugendlichen nicht "jedes Delikt mit Knast" bestraft wird. Gerade in dieser Phase des Lebens sei es wichtig, andere Methoden anzuwenden.

