"Solo: A Star Wars Story": Das verrät der neue Trailer über Han Solo

Am 24. Mai kommt ein weiteres Abenteuer aus dem "Star Wars"-Universum in die Kinos - jetzt gibt es einen neuen Trailer zu "Solo: A Star Wars Story". In dem Film, der bei den Filmfestspielen von Cannes Premiere feiern wird, spielt Alden Ehrenreich (28) den legendären Schmuggler vor seiner Zeit mit den Skywalkers. An der Seite des jungen Han Solo zu sehen sind Chewbacca (Joonas Suotamo, 31) und Lando Calrissian (Donald Glover, 34). In dem Trailer kommt schon einmal heraus, dass Solo die beiden kennenlernt, als er sich auf einen Ausflug in die kriminelle Unterwelt begibt.

Was treibt Han Solo an?

Auch Woody Harrelson (56, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") und Emilia Clarke (31, "Game of Thrones") spielen in dem "Star Wars"-Spin-off wichtige Rollen. In dem neuen Trailer fragt Clarkes Figur Qi'Ra, was Han Solo antreibt: "Ist es Rache? Geld? Oder etwas anderes?" Schließlich berichtet sie ihm von einem Mann - "dem besten Schmuggler" - , der sich als Lando Calrissian entpuppt. Han Solo plaudert in dem actiongeladenen Clip aber nicht nur mit ihm, im Millennium Falcon trifft er auch auf Chewbacca. Dass der Wookiee schon 190 Jahre alt ist, sorgt für den ersten Überraschungsmoment zwischen den beiden.

Die Geschichte über die Freundschaft der beiden und den Weg des jungen Solo, den Harrison Ford (75) in den " Star Wars"-Filmen verkörperte, inszeniert Regisseur Ron Howard (64).

"Solo: A Star Wars Story" startet am 24. Mai in den deutschen Kinos.