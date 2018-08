Die Nerven liegen bei allen Teilnehmer im " Sommerhaus der Stars" vollkommen blank. In der RTL-Show bekriegen sich die unterschiedlichen Promi-Lager bis aufs Blut - inklusive wüster Beschimpfungen und Intrigen. Nach der Rauswahl der Büchners mussten sich die übrig gebliebenen Pärchen zunächst ein neues Opfer suchen. Das war allerdings schnell gefunden: die Fussbroichs. Am Ende mussten dieses Mal aber zwei Paare gehen: Für Michaela Schäfer ist die Show beendet. Wer noch die Heimreise antrat? Der Reihe nach...

Schlechtes Wetter und noch schlechtere Stimmung: Nachdem die Büchners bereits in der letzten Folge rausgewählt wurden, kam in der neuen Ausgabe zunächst die bittere Enttäuschung. Die beiden mussten noch eine weitere Nacht im Sommerhaus bleiben. "Klar hätte ich gerne gewonnen", sagte Danni (40), "aber du kannst mit denen keinen Tag länger unter einem Dach leben." Auch Jens fand deutliche Worte über seine Mitbewohner: "In diesem Sommerhaus überlebt zu haben, ohne in die Psychiatrie zu müssen, darauf können wir stolz sein."

Wie sehr die Büchners den Groll und teilweise sogar blanken Hass ihrer Kollegen auf sich gezogen haben, zeigte sich in einem einzigen Kommentar von Felix Steiner (33): "Das Krebsgeschwür wurde entfernt. Denen weine ich keine Träne nacht." Die neuen Hauptfeinde waren nach dem endgültigen Abgang der Büchner allerdings schnell gefunden: die Fussbroichs. Steiners Freundin Micaela Schäfer (34) sagte zur neuen Vendetta: "Der muss richtig bluten!" Sie wolle auf keinen Fall "von dem ekelhaften Fettsack" aus dem Haus geschmissen werden.

Challenges: Erst Wippen, dann Lecken

Die einzige Chance für die Fussbroichs weiter in der Show bleiben zu können: Die Challenge gewinnen und damit vor der Rauswahl sicher zu sein. Dafür mussten die Pärchen auch einer Wippe in luftiger Höhe Fragen beantworten und dabei die Balance halten. Doch die Fussbroichs scheiterten recht kläglich. Am Ende setzten sich Nico Gollnick (28) und Patricia Blanco (47) durch und waren deswegen "safe". Doch eine Chance hatten die Fussbroichs ja noch...

In der zweiten Challenge mussten die Kandidaten mit Augenbinden versehen Gegenstände ablecken und mit ihren Zungen erkennen. Klingt genauso eklig, wie es auch war: Mit sabbernden Mündern machten sich die Teilnehmer an die Arbeit und mussten von der Gurke über eine riesige Zahnbürste bis hin zum Gartenzwerg alle erdenklichen Dinge erlecken. Und was keiner für möglich gehalten hatte, trat tatsächlich ein: Die Fussbroichs erkannten alle zehn Gegenstände und triumphierten! Somit waren die Opfer der Verschwörung sicher im Finale.

Und plötzlich ging die Taktik der Intriganten rund um Felix Steiner nicht mehr auf. Das neue Paar im Visier der Verschwörung: Julian Evangelos (25) und Stephanie Schmitz (24). Als Julian von den ganzen Intrigen im Haus Wind bekommt, gingen mit ihm die Emotionen durch. Unter Tränen gestand er: "Ich scheiß auf das Geld. Es geht hier um Menschlichkeit!" Doch es gab plötzlich ein Riesenproblem: Der Sender RTL hatte zusätzlich noch eine Überraschung parat. Es mussten zwei Paare zur Rauswahl nominiert werden und nicht - wie sonst üblich - nur eines.

Diese Paare sind im Finale

Nach langem hin und her sowie einer taktischen Meisterleistung aller Beteiligten, gab es eine komplette Patt-Situation: Alle vier zur Wahl stehenden Pärchen - Schäfer/Steiner, die Abels, Schöpf/Fielding und Schmitz/Evangelos - hatten am Ende drei Stimmen. Doch der Sender entschied, dass die geschützten Pärchen entscheiden dürfen, wer das Haus verlassen muss: Die Fussbroichs wählten Micaela Schäfer und Felix Steiner, Patricia Blanco und Nico Gollnick entschieden sich für Stephanie Schmitz und Julian Evangelos. Damit stehen im Finale Uwe (51) und Iris Abel (50), Patrick Schöpf (49) und seine Shawne Fielding (49) sowie Patricia Blanco mit ihrem Nico Gollnick und Frank (50) und Elke (51) Fussbroich.