Die erste Folge der zweite Staffel "Ku'damm 59" endete am gestrigen Sonntag mit einem Heiratsantrag vor einem dramatischen Sonnenuntergang am Meer. Monika "Nicki" Schöllack fragt Joachim Franck: "Willst du mich heiraten?"... Wie es weitergeht, und ob sich die beiden wider aller Umstände - und da warten noch einige - kriegen, erfahren die Zuschauer in Folge zwei und drei am Montag (19.3.) und Mittwoch (21.3.), jeweils um 20:15 Uhr im ZDF.

Eines steht allerdings schon fest, endlich gibt es mal wieder ein TV-Paar, mit dem man wirklich mitfiebern kann. Kaum ist ein Hindernis überwunden, steht auch schon das nächste im Weg. Gespielt werden diese beiden rührenden Figuren von der 28-jährigen Berlinerin Sonja Gerhardt und dem deutsch-rumänischen Schauspieler Sabin Tambrea (33).

Eine Emmy-Nominierung für Sonja Gerhardt

Für ihre Darstellung der Monika Schöllack in der ersten Staffel wurde Sonja Gerhardt mit dem Bayerischen Fernsehpreis als Beste Schauspielerin und dem Jupiter Award in der Kategorie Beste TV-Darstellerin ausgezeichnet. Nominiert war sie zudem als Beste Hauptdarstellerin bei den International Emmy Awards 2017.

Zwischen Staffel eins und zwei spielte sie die Titelrolle im TV-Film " Jack the Ripper - Eine Frau jagt einen Mörder" (2016, Sat.1) und eine der beiden Titelrollen im ebenfalls erfolgreichen ZDF-Dreiteiler "Honigfrauen" (2017). Ihr Horror-Film "Heilstätten" startete am 22. Februar in den Kinos.

Ihren Part in "Kalte Füße" (2019), unter anderem mit Heiner Lauterbach (64, "Willkommen bei den Hartmanns") und Emilio Sakraya (21, " Winnetou - Der Mythos lebt"), hat sie inzwischen abgedreht. Letzterer postete im Februar ein süßes Foto auf seinem Instagram-Account, das die beiden am Set zeigt...

Sabin Tambrea als Joachim Franck

Ein Unternehmersohn vergewaltigt eine junge Frau und verliebt sich später in sie. Harter Tobak! Ziemlich beeindruckend verkörpert Sabin Tambrea diese Rolle des armen reichen Mannes, der zwischen Gewalt, Depression, Wut und Liebe schwankt. Die enorme Spannweite dieser Figur habe für ihn eine große Herausforderung dargestellt, sagte Tambrea auch zur Ausstrahlung der ersten Staffel in einem Interview. Für Auszeichnungen wurde er zwar noch nicht nominiert, aber spätestens nach der zweiten Staffel würde es zumindest nicht weiter verwundern.

Für die Titelrolle des bayerischen Märchenkönigs "Ludwig II." (2012) gewann er immerhin schon zwei Preise. Seither geht es mit der Karriere des Wahl-Berliners stetig aufwärts. Im Fernsehfilm "Jack the Ripper - Eine Frau jagt einen Mörder" war er ebenfalls neben Gerhardt als zwielichtiger David Cohen zu sehen. Aktuell wird der Streifen "Gomera" (2019) gedreht, bereits in der Postproduktion ist das Drama "Adventures of a Mathematician".

Und auch privat läuft es bei Sabin Tambrea. Seit 2013 ist er mit seiner Berliner Kollegin Alice Dwyer (*1988, "Honigfrauen") liiert.