Sophia Loren Schauspiel-Comeback in Netflix-Film

Netflix lockt Sophia Loren wieder vor die Kamera. Nach einem Jahrzehnt ist der einstige Hollywood-Star wieder in einem Spielfilm zu sehen.

Die italienische Oscar-Preisträgerin Sophia Loren (86, "Und dennoch leben sie") feiert in wenigen Wochen ein Comeback als Schauspielerin in einem neuen Film. "The Life Ahead" ist ihr erster vollwertiger Spielfilm seit einem Jahrzehnt, wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet.

Regie führte ihr Sohn Edoardo Ponti (47). Es ist die dritte Zusammenarbeit der beiden. Der Film basiert auf dem Roman "Du hast das Leben noch vor dir" des französischer Schriftstellers Romain Gary (1914-1980). Loren wird in der Verfilmung die Rolle der Madame Rosa übernehmen. Die Schauspielerin sei ein Fan des Buches, erklärt sie im Gespräch mit dem Branchenmagazin. "Als mein Sohn mir die Rolle vorgeschlagen hat, war es wie ein wahrgewordener Traum." Sie habe nicht lange nachdenken müssen, ob sie die Rolle annehmen wolle.

Der Film soll ab 13. November bei Netflix zu sehen sein.