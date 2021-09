Sophia Thomalla nimmt als Gastjurorin auf dem Jurystuhl von "Das Supertalent" Platz. Auf Instagram verrät sie, wie der Dreh ablief.

In der Jury von "Das Supertalent" geht es drunter und drüber. Nachdem die Juroren des vergangenen Jahres - Dieter Bohlen (67), Bruce Darnell (64), Evelyn Burdecki (33) und Chris Tall (30) - komplett ausgetauscht wurden, gibt es nun spontan mehrere Neubesetzungen. Eigentlich sind Michael Michalsky (54), Chantal Janzen (42) und Lukas Podolski (36) die neuen Juroren, letzterer fällt aufgrund einer Covid-Infektion für längere Zeit aus.

Doch für Ersatz ist gesorgt: Die Ehrlich Brothers werden als feste Jurymitglieder Michalsky und Janzen unterstützen. Und: Nachdem bereits Motsi Mabuse (40) und Riccardo Simonetti (28) als Gastjuroren hinter dem Jurypult Platz genommen hatten, durfte nun auch Sophia Thomalla (31) "Supertalent"-Luft schnuppern. Auf Instagram postete die 31-Jährige einen Schnappschuss aus dem Studio der RTL-Produktion.

"Ich und Familienfernsehen? Kann ich selber noch nicht so richtig glauben", schrieb die Moderatorin unter ihren Post. Thomalla, die gerade noch "Are You The One - Reality Stars in Love" moderiert, ist für ihre direkte und oftmals provokante Art bekannt. "Ich kann tatsächlich auch nett sein, wenn ich will", beteuerte sie jedoch in ihrem Beitrag. Beim Sender bedanke sie sich für das Vertrauen, "dass ich mich als Gastjurorin benehme. Ich hatte eine verdammt gute Zeit bei 'Das Supertalent'." Besonders über ein Wiedersehen mit Michael Michalsky, den sie bereits seit 18 Jahren kenne, habe sie sich gefreut. Passend dazu postete sie ein Selfie mit dem Designer.

Diese Gastjuroren sind dabei

Neben Mabuse, Simonetti und Thomalla nehmen auch Moderatorin Andrea Kiewel (56), Sängerin Yvonne Catterfeld (41) und Komiker Kaya Yanar (48) als Gastjuroren auf dem Stuhl der Talentshow Platz, wie "RTL.de" berichtet. In jeder Show stößt ein anderer Promi zu der Jury hinzu. Moderiert werden die neuen Folgen von Chris Tall und Lola Weippert (25). Die "Supertalent"-Staffel soll im Herbst 2021 Premiere feiern.