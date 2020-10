Neuer Job bei "Are You The One?"

Sophia Thomalla Neuer Job bei "Are You The One?"

Sophia Thomalla macht jetzt in Dating-Shows: Die Moderatorin wird durch die nächste Staffel der Realitysendung "Are You The One?" führen.

Sophia Thomalla (31) hat einen neuen Moderationsjob für RTL: Sie wird durch die zweite Staffel der Reality-TV-Show "Are You The One?" führen. Für Thomalla selbst ein Highlight, wie sie auf Instagram verrät. "Über TV-Jobs freue ich mich umso mehr, wenn das Format mir auch privat Spaß macht. So war das für mich bei der ersten Staffel 'Are You The One?'", schreibt Thomalla über die Show.

In der Sendung versuchen 20 Singles ihren Traumpartner zu finden. Dieser wurde zuvor von Experten ermittelt und die Singles müssen mit Challenges und Traumdates in Griechenland herausfinden, wer für wen bestimmt ist. Wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.

Thomalla ist offensichtlich großer Fan des Konzepts, wie sie auf Instagram schreibt: "Sommer, Sonne, Pool und Cocktails? Genau mein Ding! Jungen Leuten beim Balzen, Zoffen und Zanken zuschauen und das auch noch kommentieren und bewerten dürfen? Noch mehr mein Ding!" Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel haben nun in Griechenland begonnen.