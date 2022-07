von Amelie Graen Sie ist ein Internetphänomen und die freche Stimme ihrer Generation: So würde ein Text über Sophie Passmann beginnen, den sie ziemlich sicher hassen würde. Die Autorin spielt die Hauptrolle in der neuen Amazon-Prime-Serie "Damaged Goods". Im Interview erklärt sie, warum sie mehr sein will als die zynische Frau aus dem Internet.

Frau Passmann, an einer Stelle der neuen Serie "Damaged Goods" fragt sich die Hauptfigur Nola, wer man ist, wenn man keine Karriere mehr hat. Wer wären Sie ohne Karriere?

Ich hätte eine ordentlichere Wohnung und ein Alkoholproblem.

Und würden vielleicht Freunde um deren Karrieren beneiden. Neid auf Freunde ist immerhin das große Thema der ersten Folge.

Missgunst auf etwas, das jemand anders erreicht hat, ist mir fremd. Ich versuche aufkommende Gefühl von Neid positiv zu sehen. Daran merke ich, dass ich einen bestimmten Wunsch habe. Es liegt an mir, mir diesen Wunsch zu erfüllen. Schließlich bin ich ein erwachsener Mensch. Ich sehe das als Antrieb.

Ein anderes großes Thema der Serie ist das Beziehungsleben. Ein Thema, zu dem Sie sich nicht äußern.

Ich frage mich, was in dieser Hinsicht von mir erwartet wird. Ich stehe immerhin in der Öffentlichkeit. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, an dem ich beschließe, darüber zu sprechen, einfach, damit mal Ruhe ist. Dann gebe ich ein großes Doppel-Interview in der Gala.

Anscheinend hätten Sie ja gerne oberflächlichere Interviewfragen, denn vor Kurzem kritisierten Sie auf Instagram, dass viele Redaktionen Sie "in verkopften Interviewstrecken" als "zynische schlaue Maus" darstellen wollten. Dabei seien Sie in Wahrheit "eine zynische schlau Maus, die irre eitel ist und super gerne in Klamotten für die Kamera zickig guckt." Sie wünschen sich also mehr Fotoshootings?

Ich habe gerade genug Fotoshootings und wünsche mir statt Oberflächlichkeit mehr Leichtigkeit. Ich weiß nicht, warum ich ständig die Internetmaus sein muss, die sich zu den immer gleichen Themen wie Hass im Netz oder Body Positivity äußern soll. Oder warum ich andauernd Redaktionen erklären muss, wie meine Generation funktioniert. Das ist natürlich rührend. Aber es wird die immer gleiche Figur von mir gezeichnet. Tatsächlich fände ich es entspannend, wenn mich einfach mal jemand fragen würde, was ich heute trage.

Was tragen Sie heute?

Ich trage ein Lacoste-Polohemd und eine Hose von Gucci. Und Wollsocken.

Warum ist Ihnen das wichtig?

Weil ich das Gefühl habe, dass dieser oberflächliche Mode- und Ästhetikaspekt bei mir taktisch weggelassen wird. Es passt nicht in das Bild, das man von mir zeichnen will. So, als würde ich mich nicht total für Mode interessieren und regelmäßig auf Instagram meine Outfits posten. Aber niemand möchte vermischen, was vermeintlich nichts miteinander zu tun hat: weibliche Oberflächlichkeit und Intellektualität.

Woran, glauben Sie, liegt das?

An Angst vor Ambivalenz und daran, dass die meisten Menschen Äußerlichkeit, Schönheit und Eitelkeit mit Weiblichkeit assoziieren. Und leider wird alles, was mit Weiblichkeit assoziiert wird, nicht mit Intellektualität verbunden.

Und dagegen arbeiten Sie an.

Man kann diese Erwartungen brechen, indem man sie bricht. Ich werde nicht damit aufhören, mich schön und vielleicht etwas übertrieben anzuziehen, wenn ich über ernste Themen spreche. Ich erwarte nicht, dass mich alle fragen, woher meine Kleidung ist. Ich erwarte nur, dass es nicht als Widerspruch gesehen wird, sich für Mode zu interessieren, lustig und schlau zu sein.

Vielleicht verwirren Sie die Leute. Auf der einen Seite gelten Sie als Stimme der jungen Generationen, denen Nachhaltigkeit wichtig ist. Auf der anderen Seite zeigen Sie auf Instagram immer wieder viele Dinge, die Sie sich gekauft haben. Wie passt das zusammen?

Ich glaube nicht, dass man von meinem Instagram-Account darauf schließen sollte, wie viel ich konsumiere. Der große Nachhaltigkeitsaspekt meines Jobs ist, dass ich für viele Events angezogen werde und die Klamotten danach wieder zurückgeschickt werden. Ich bezweifle ohnehin, wie viel der Einzelne, der sein Weckglas mit ins Café bringt, verändern kann. Und ich hoffe wirklich, dass ich nicht die Stimme meiner Generation bin.

Diesen Ruf haben Sie.

Wenn ich es bin, dann bin ich das beste Beispiel dafür, wie ambivalent Millennials sind. Es ist doch schön, wenn Menschen zugeben, dass sie ambivalent sind: Der eine verzichtet auf Fleisch, kauft dafür aber Fast Fashion, oder verzichtet auf Fast Fashion, aber nicht aufs Fliegen. Ich kaufe Fast Fashion und werde erst damit aufhören, wenn nachhaltige Klamottenmarken Hosen entwerfen, in die ich reinpasse.

Und es greift mich natürlich persönlich an, wenn Menschen nicht sehen, dass meine Outfits der absolute Wahnsinn sind.

Vereinfacht oder erschwert es das Leben, alles mit ironischer Distanz zu betrachten?

Es kommt darauf an, was man vom Leben will. Geht es darum, emotional weniger angreifbar zu sein, ist es einfacher, alles ironisch zu betrachten. Will man so viel wie möglich fühlen und ein erfülltes Leben führen, ist Ironie ein Hindernis.

Wann haben Sie sich das letzte Mal unironisch über etwas gefreut?

Ich freue mich ständig unironisch über etwas. Über tolle Platten, super Serien, zuletzt besonders über das Musical Hamilton und meinen ersten Besuch in einem 3-Sterne-Restaurant in New York.

Dazu haben Sie auch etwas auf Instagram geschrieben: Wie super es sei, aufgeregt und begeistert zu sein, Orte zu finden, die unironisch bewundernswert sind. Denken Sie darüber nach, Ihren ironischen Humor zu ändern?

Ich denke, mein Humor wächst genauso schnell wie ich und verändert sich in der gleichen Geschwindigkeit, in der ich mich auch verändere.

Welches Thema liegt Ihnen so sehr am Herzen, dass Sie es nicht ironisch betrachten können?

Keins. Sich vorzunehmen, über bestimmte Dinge nicht zu lachen, ist der erste Schritt in Richtung Selbstgerechtigkeit. Ich lache nur dann nicht über Dinge, wenn ich sie nicht lustig finde.

Es ist anstrengend, immer lustig zu sein.

Ich bin ja auch nicht immer lustig. Ich will nicht die lustige Frau aus dem Internet sein, die immer eine augenzwinkernde Antwort gibt. Zum Glück habe ich mir mittlerweile so viel Beinfreiheit erstrampelt, dass ich keine Erwartungen mehr erfüllen muss. Fällt mir nichts Lustiges ein, sage ich etwas Schlaues. Im besten Fall.

Sie waren in Ihrer Jugend eine Außenseiterin und manisch depressiv. Sind Sie auch deshalb lustig, weil Sie viel gelitten haben?

Viele, die lustig sind, haben viel gelitten, aber nicht jeder, der viel gelitten hat, wird deshalb lustig. Man wird entweder Comedian oder Amokläufer. Ich glaube, Menschen, die besonders lustig sind, erfüllen bestimmte Voraussetzungen und haben Gemeinsamkeiten: Sie reagieren schnell auf andere und sind sehr empathisch. Wenn man dann auch noch eine schwere Jugend hatte, hat man die Idee für eine erfolgreiche Serie sicher.

Oder für einen erfolgreichen Podcast? Ihr neuer Podcast heißt: "Quelle: Internet". Wollen Sie das Internet erklären?

Ich musste meine schlechte Laune über das Internet loswerden. Jeder, der über Internetphänomene schreibt, weiß, wie schnell sie auftauchen und verschwinden. Man hat vielleicht zwölf Stunden Zeit, sich eine Meinung darüber zu bilden. Aber in zwölf Stunden kann kein Mensch zu einer klugen Meinung gelangen, wenn er nicht gerade zwölf Stunden ununterbrochen nachgedacht hat. Diese Schnelllebigkeit nervt mich wahnsinnig. Dadurch wird alles immer platter und dümmer. Aber da ich noch 30 Jahre zu jung bin, um eine verhärmte Kulturpessimistin zu sein, blieb mir nur noch die Option, einen Podcast aufzunehmen. Darin ordne ich Internetphänomene genauer ein und erkläre sie.

Wo wären Sie jetzt ohne das Internet, ohne Instagram und Twitter?

Ohne Instagram und Twitter würde es die Art von Job, die ich jetzt habe, nicht geben. Aber ich glaube, dass ich auch so schlau genug gewesen wäre, um beim Fernsehen zu landen. Vielleicht hätte ich vor 15 Jahren im Harald-Schmidt-Ensemble gearbeitet. Ich wollte immer unbedingt ins Fernsehen.

Warum?

Sobald ich verstanden hatte, wie Erwachsene sprechen, sah ich mir Fernsehshows an. Ich fand es toll, dass es Menschen gab, die sich andere Menschen jeden Tag ansehen wollten. Die einem die Welt erklärten und dabei noch lustig waren. Da wollte ich auch hin.

Ist in der Öffentlichkeit zu stehen so, wie Sie sich das vorgestellt haben?

Es ist noch geiler und noch schlimmer als ich dachte, weil man unter ständiger Beobachtung steht. Aber ich liebe es.