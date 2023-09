"Ich war ein dickes, psychisch krankes Mädchen": Sophie Passmann ist in ihrem neuen Buch ehrlich wie noch nie

"Pick Me Girls"

von Amelie Graen In ihrem neuen Buch "Pick Me Girls" zeigt sich Autorin Sophie Passmann von einer anderen, verletzlichen Seite und macht unerwartete Geständnisse. Die 29-Jährige hat damit ihr bisher ehrlichstes und bestes Buch geschrieben.

Es gibt eine bestimmte Art besonders anstrengender Frauen. Diese Frauen meinen, immer ein bisschen interessanter, ein bisschen lässiger, ein bisschen witziger zu sein als andere Frauen. Sie versuchen, sich von ihrem Geschlecht abzuheben, indem sie so sind, wie es Männer vermeintlich mögen. Man nennt diese Frauen Pick Me Girls. Jede von uns war schon mal ein Pick Me Girl.

Vielleicht haben wir über sexistische Witze gelacht, obwohl wir sie nicht lustig finden. Vielleicht haben wir vorgegeben, Schminke und Extensions affig zu finden, obwohl wir selbst gern so rumlaufen würden. Vielleicht haben wir bestimmte Musik gehört, obwohl wir sie in Wahrheit schrecklich finden. Wir haben das gemacht, um zu gefallen.