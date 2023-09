von Amelie Graen und Julian Schmelmer Die Autorin Sophie Passmann und der Moderator Tommi Schmitt gehören zu den bekanntesten Köpfen ihrer Generation. Jetzt bekommen sie ihre erste gemeinsame Show. Ein Gespräch übers Nettsein, über frühen Erfolg – und die Angst, alles wieder zu verlieren.

Ein grauer Hinterhof in Köln, und plötzlich öffnet sich ein Fenster nach Italien: Im Fernsehstudio König empfangen Tommi Schmitt und Sophie Passmann mit italienischem Gebäck und Pfirsichsaft zum Gespräch. Das Studio ist in Orange und Petrol gehalten, Fotoleinwände erinnern an einen Sommertag an der Amalfiküste – die Talkshow, mit der die beiden gerade an den Start gehen, heißt "Neo Ragazzi".

Schmitt, 34, ist durch den Podcast "Gemischtes Hack" bekannt geworden. Zusammen mit dem Stand-up-Comedian Felix Lobrecht erreicht er damit pro Folge rund eine Million Zuhörer. Zwei Jahre führte er außerdem auf ZDFneo durch seine eigene Talkshow "Studio Schmitt" – auf dem Sendeplatz, den er ab dem 14. September gemeinsam mit Sophie Passmann füllen wird. Die 29-Jährige gilt seit ihrem viel diskutierten Bestseller "Alte weiße Männer" als eine feministische Stimme ihrer Generation.