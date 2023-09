Das Southside/Hurricane-Festival hat seine ersten Headliner angekündigt - darunter Hochkaräter, die man nur dort sehen kann.

Die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside haben bereits die ersten Künstler - und eine Künstlerin - für die Veranstaltungen 2024 bekannt gegeben. Darunter sind jetzt schon große Namen, die zwischen dem 21. und 23. Juni 2024 auf den Bühnen bei Scheeßel und in Neuhausen ob Eck spielen werden.

Demnach wird Popstar und Singer-/Songwriter Ed Sheeran (32) exklusiv für das Schwesternfestival nach Deutschland kommen. Der Brite hatte sich hierzulande zuletzt rar gemacht: Nur ein Konzert spielte er dieses Jahr im vergleichsweise kleinen Admiralspalast in Berlin. Ende September erscheint sein neues Album "Autumn Variations", die Konzerte beim Hurricane und Southside sollen die einzige Möglichkeit sein, den Künstler 2024 in Deutschland live zu hören.

Doch Sheeran ist nicht der einzige große Name, den die Festivalmacher ihren Besucherinnen und Besuchern schon versprechen können: Auch die kanadische Rock- und Popsängerin Avril Lavigne (38) kommt für die Musikevents nach Deutschland. Sie machte mit ihrer "Love Sux Tour" dieses Jahr bereits an sechs Stationen in Deutschland Station.

Außerdem wurde die britische Rockband Bring me the Horizon angekündigt. Bis dahin sind die Männer, die ihr neues Album "Post Human: Nex Gen" eigentlich schon diesen Monat herausbringen wollten, mit dem letzten Schliff ihres Longplayers vermutlich auch fertig.

K.I.Z. kündigen Exklusivauftritt bei Geheimkonzert an

Auch Fans deutschen Sprechgesangs dürfen sich auf einen besonderen Act freuen: Die Berliner Rapcombo K.I.Z. will die Festivals 2024 erneut beehren. Die Rapper haben erst am gestrigen Donnerstag (21. September) während eines Geheimkonzerts beim Reeperbahnfestival ihr neues Album "Görlitzer Park" für den 21. Juni 2024 angekündigt - sowie ihre Festival-Teilnahmen. Die Auftritte beim Hurricane und Southside sollen exklusiv sein, wie die Band laut Medienberichten auch mitteilte.