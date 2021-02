Proteste gegen die Festnahme des Rappers Pablo Hasél. Wie hier in Barcelona kam es am Dienstagabend in mehreren spanischen Städten zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Im Zentrum der katalanischen Hauptstadt Barcolona setzten aufgebrachte Demonstranten Müllcontainer in Brand, errichteten Barrikaden und bewarfen die Polizisten mit Steinen, Flaschen und Böllern. Bei den Protesten soll es auch Verletzte gegeben haben. Die Polzei hatten den Rapper am Dienstagmorgen festgenommen. Er war wegen Beleidigung der Monarchie und Verherrlichung von Gewalt zu einer Haftstrafe verurteilt worden und hatte sich in der Universität der katalanischen Stadt Lleida verbarrikadiert. Der 32-Jährige hatte es abgelehnt, die Haftstrafe freiwillig anzutreten. Ein Gericht hatte den für seine teils radikalen Texte bekannten Musiker wegen Beleidigung des Königshauses und der Verherrlichung von Gewalt in seinen Texten zu neun Monaten verurteilt. Hasél hatte den Alt-König Juan Carlos I. unter anderem einen "Dieb" genannt und Gewaltfantasien gegen konservative Politiker in seine Texte eingebaut. Der Rapper selbst beruft sich auf die Meinungsfreiheit. Das Urteil gegen ihn hatte in Spanien bereits zuvor Proteste ausgelöst. Eine Petition, in der die Freilassung des Rappers gefordert wird, wurde von mehr als 200 Künstlern unterschrieben.,