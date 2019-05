Die Spice Girls sind endlich zurück! Die legendäre Girl-Group hat am Freitagabend in Dublin ihre Reunion-Tour begonnen. Im Croke-Park-Stadion spielten Scary, Baby, Ginger und Sporty Spice (Melanie "Mel B" Brown, 43, Emma Bunton, 43, Geraldine "Geri" Horner, 46, und Melanie "Mel C" Chisholm, 45) vor 82.000 Zuschauern vor allem die Lieblingssongs der Fans. "Spice up your life", "Say you'll be there" und "Wannabe" hatten alle ihren Platz im Repertoire der vier Sängerinnen.

Posh Spice (Victoria Beckham, 45) fehlte beim Auftaktkonzert jedoch. Beckham wird an der Tour nicht teilnehmen, da sie sich auf ihr Mode-Geschäft konzentrieren will. Das hielt das fünfte Spice Girl jedoch nicht davon ab, ihren Ex-Kolleginnen auf Instagram die Daumen zu drücken. "Viel Glück an die Mädels, die heute ihre Tour starten", kommentierte die 45-Jährige zu einem Foto aus den Glanztagen der Gruppe.

Das Konzert, dessen Tickets mit rund 110 Euro zu Buche schlugen, hatte offenbar mit Tonproblemen zu kämpfen. Mehrere Besucher machten ihrem Ärger darüber auf Twitter Luft. Melanie Brown dankte nach der Show in ihrer Instagram-Story ihren Fans, und hatte ebenfalls ein paar Worte für den Ton übrig: "Wir sehen uns in Cardiff. Hoffentlich werden der Gesang und der Ton dann viel, viel besser sein."