Die Reunion der Spice Girls ("Forever") beschäftigt auch weiterhin die Klatschspalten. Bis heute gibt es keine klaren Aussagen über den genauen Umfang des Comebacks der britischen Girl-Group rund um Victoria Beckham (43), Mel C (44), Mel B (42), Emma Bunton (42) und Geri Horner (45). Auch ihr Manager Simon Fuller brachte in einem kurzen Interview mit dem US-Portal "TMZ" keine Klarheit - ganz im Gegenteil. Auf die Frage, ob die Band denn nun auf Tour gehe oder nicht, antwortete der: "Es werden vielleicht nur vier und nicht fünf." Anschließend stieg er in seinen Wagen und brauste davon.

Möglicherweise spielte er damit auf die Anzahl der Konzerte an. Oder, dass nur vier der Spice Girls auf der Bühne zu sehen sein werden. Beckham gab bereits vor Wochen bekannt, dass sie für Live-Auftritte nicht zur Verfügung stünde, ihre Kollegin Mel B hingegen sagte in einem TV-Interview, dass eine Tour sehr wohl geplant sei. Was stimmt denn nun? Auch das ebenfalls von Mel B in die Welt gesetzte Gerücht, die Spice Girls würden auf der Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) auftreten, bestätigte er nicht. "Da weiß sie offensichtlich mehr als ich", so Fuller.