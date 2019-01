Sony Pictures hat den ersten Teaser-Trailer für das neue Spinnen-Abenteuer "Spider-Man: Far From Home" veröffentlicht. Im zweiten Solo-Film für Tom Holland (22) geht es für seine Figur Peter Parker auf Klassenfahrt nach Europa. Neben dem Einblick in das Setting des Marvel-Streifens, zeigt der Trailer zudem die Gegner, mit denen es Spider-Man zu tun bekommt...

Gegen wen geht es?

Eigentlich soll es ein gemütlicher Trip werden für den Schüler Peter Parker und seine Klassenkameraden. Seinen Superhelden-Anzug, den er eigentlich zu Hause im Schrank hängen ließ, packte ihm Tante May (Marisa Tomei) in den Koffer, wie er am Flughafen entdeckt. Der darf auch mit, eine Banane dagegen nicht. Peter und seine Freunde machen Station in London und Venedig und er flirtet ein wenig mit Mitschülerin Michelle (Zendaya). "Ich glaube, sie mag mich wirklich", erzählt er Kumpel Ned (Jacob Batalon), ehe dieser von Nick Fury (Samuel L. Jackson) außer Gefecht gesetzt wird. Der rekrutiert Peter mitten in der Nacht für eine Mission.

Glaubt man den Gerüchten im Netz, soll Spider-Man in der Fortsetzung von "Spider-Man: "Homecoming" gegen die Sinister Six kämpfen. Ein Zusammenschluss von Superschurken. Zu sehen ist eine Figur, die der Formwandler Sandman sein könnte sowie eine Wasserfontäne, die Hydro-Man sein könnte. Und auch Vulture, der bereits im Vorgängerfilm von Michael Keaton (67) verkörpert wurde, wird wieder dabei sei.

Ebenfalls taucht Mysterio, gespielt von Jake Gyllenhaal (38) auf, der in der Original-Comic-Vorlage zu den Sinister Six gehört, aber in einer Szene gegen Hydro-Man kämpft. Es bleibt also spannend, auf welcher Seite Mysterio steht oder ob das alles nur ein Täuschungsmanöver ist, um Spider-Man in eine Falle zu locken. Jake Gyllenhaal macht jedenfalls eine gute Figur als Comic-Superschurke. Und der erste Teaser-Trailer macht Lust auf mehr.

"Spider-Man: Far From Home" wird am 4. Juli 2019 in den deutschen Kinos starten.