© 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. and LSC Film Corporation.

Der dritte eigenständige "Spider-Man"-Film mit Schauspieler Tom Holland in der Hauptrolle hat endlich auch einen Titel.

Endlich ist die Katze aus dem Sack: Der dritte Teil der aktuellen "Spider-Man"-Filmreihe hört auf den Namen "No Way Home". Das kündigte unter anderem der Hauptdarsteller Tom Holland (24) auf seinem Instagram-Account an. Nahezu zeitgleich veröffentlichte auch Sony Pictures das kurze Video via YouTube, das den Namen des kommenden Marvel-Actionfilms an einer Schultafel präsentiert.

Der Streifen soll zu Weihnachten in die Kinos kommen und ist mittlerweile bereits der sechste Film des Marvel Cinematic Universe, in dem der Brite in die Rolle des Spinnenmannes schlüpft. Sein Debüt feierte er 2016 in "The First Avenger: Civil War", es folgten "Spider-Man: Homecoming" (2017), "Avengers: Infinity War" (2018), Avengers: Endgame" (2019) und "Spider-Man: Far From Home" (2019).

Die Dreharbeiten zu "Spider-Man: No Way Home" starteten bereits im Oktober 2020 in Atlanta. Der US-Kinostart wird bislang für den 17. Dezember 2021 angestrebt.