Mick Jagger und Freundin Melanie Hamrick besuchten am Abend den Empfang für König Charles III. in Paris.

Mick Jagger und Hugh Grant waren nur einige der nam­haften Gäste beim Staatsbankett zu Ehren von König Charles III. auf Schloss Versailles.

König Charles III. (74) und Ehefrau Königin Camilla (76) sind am heutigen Mittwoch (20. September) zum Staatsbesuch in Paris eingetroffen. Den Höhepunkt von Charles' erstem Tag in der französischen Hauptstadt bildete am Abend ein festliches Staatsbankett im Schloss Versailles, wo der französische Präsident Emmanuel Macron (45) und Ehefrau Brigitte Macron (70) das königliche Ehepaar begrüßten.

Königin Camilla und Brigitte Macron hatten sich für den festlichen Anlass für marineblaue Ballkleider entschieden, während ihre Gatten in Smokingjacken mit schwarzer Fliege erschienen. Zu den illustren Gästen des Gala-Dinners im berühmten Spiegelsaal des Schlosses von Versailles gehörten unter anderem Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (80) und der britische Schauspieler Hugh Grant (63).

Stars um Mick Jagger kämpfen mit dem Wind

Die geladenen französischen und englischen Prominenten hatten bei ihrer Ankunft im Innenhof des Schlosses zunächst mit den widrigen Witterungsbedingungen zu kämpfen. Denn am Mittwoch herrschte in Paris stürmisches Wetter, das nicht nur Stones-Frontmann Jagger die Frisur verwehte. Der 80-jährige Superstar, der in Frankreich ein Schloss besitzt, erschien in schwarzem Smoking und weißem Hemd sowie einem grauen Schal. Seine 36-jährige Freundin Melanie Hamrick gab in einem figurbetonten schwarzen Kleid mit umwerfendem silbernem Umhang eine überaus elegante Figur ab.

Neben Jagger nahm auch sein Landsmann, der britische Schauspieler Hugh Grant, mit Ehefrau Anna Elisabet Eberstein an dem Gala-Dinner teil. Eberstein trug zu dem Anlass ein schwarzes Samtkleid mit Schlitz. Dazu kombinierte sie Riemchensandaletten, eine auffällige Perlenkette sowie eine glamouröse Clutch.

Diese Gäste erwiesen König Charles die Ehre

Zu dem Staatsbankett zu Ehren von König Charles III. waren insgesamt 180 Gäste geladen, darunter die Schauspiel-Stars Charlotte Gainsbourg ("Nymphomaniac", 52) und Emma Mackey ("Sex Education", 27). Mit dem französischen Multimilliardär Bernard Arnault (74) stand auch der aktuell reichste Europäer auf der Gästeliste. Auch zahlreiche Fußball-Stars wie etwa der ehemalige französische Trainer von Arsenal London Arsène Wenger (73), Ex-Chelsea-Profi Didier Drogba (45) oder der französische Fußball-Welt- und Europameister Patrick Vieira (47) waren zugegen.

König Charles' Staatsbesuch musste verschoben werden

Eigentlich sollte König Charles III. bereits vor mehr als einem halben Jahr nach Frankreich reisen. Doch Staatspräsident Emmanuel Macron hatte damals mit Unruhen in der Hauptstadt zu kämpfen. Am heutigen Mittwoch kam der englische König nun mit seiner Gattin, Königin Camilla, in Paris an.

Am Pariser Triumphbogen fand in Anwesenheit von Macron und seiner Ehefrau zunächst eine Gedenkzeremonie und Kranzniederlegung für die Opfer der beiden Weltkriege stattfand. Während der Veranstaltung donnerten Kampfjets beider Länder in Formation über die Köpfe der Anwesenden.

Das Präsidenten-Ehepaar und das königliche Ehepaar schienen sich den gesamten Tag über prächtig zu verstehen. So half etwa Brigitte Macron im stürmischen Wetter vor dem Schloss Versailles Königin Camilla mehrfach, ihr marineblaues Cape zu justieren.