Seltener Anblick bei den Creative Arts Emmy Awards am Freitagabend in Los Angeles: Sieben "Star Trek"-Stars aus den bislang sechs verschiedenen Serien-Adaptionen kamen ins Microsoft Theatre, um den sogenannten Governors Award, ein Ehrenpreis, stellvertretend für das gesamte "Star Trek"-Franchise in Empfang zu nehmen.

Auf die Bühne kamen Levar Burton (61, "Das nächste Jahrhundert"), Linda Park (40, "Enterprise"), Jeri Ryan (50, "Voyager"), Walter Koenig (81, "Raumschiff Enterprise"), Terry Farrell (54, "Deep Space Nine"), Sonequa Martin-Green (33, "Discovery") und zu guter Letzt der legendäre Captain James T. Kirk alias William Shatner (87).

Shatner war es auch, der - stellvertretend für alle - gemeinsam mit Martin-Green den Preis in Empfang nahm. "Ich nehme diesen Award für alle Schauspieler an, die mit daran gearbeitet haben, dass diese Show so erfolgreich geworden ist", sagte Shatner. Jeder, der in 52 Jahren "Star Trek" irgendwie involviert gewesen sei, verspüre tiefe Dankbarkeit. Die Reihe sei ein Phänomen und repräsentiere eine Idee, die viel größer sei als seine einzelnen Teile.