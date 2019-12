Mit "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" endet die Skywalker-Saga. In den deutschen Kinos läuft der Film ab dem 18. Dezember. Und dann werden die Fans vielleicht auch unbemerkt einen Mega-Star aus dem Musik-Business sehen. Dass berühmte Persönlichkeiten Cameo-Auftritte absolvieren, gehört zur "Star Wars"-Geschichte dazu...

Ed Sheeran

Sänger Ed Sheeran (28, "I Don't Care") soll der "Sun" zufolge heimlich neben Daisy Ridley (27), John Boyega (27) und Co. vor der Kamera gestanden haben. In "Der Aufstieg Skywalkers" könnte der Superstar unter einem der Stormtrooper-Helme stecken. In einem Teaser-Clip zum Film taucht der Sänger als "Star Wars"-Soldat auf, allerdings ohne Kopfbedeckung. Die Bestätigung? Neuland wäre dieser Cameo nicht für ihn. Der 28-Jährige hatte auch schon einen kurzen Auftritt in der Hitserie "Game of Thrones" - ebenfalls als Soldat.

Die Prinzen Harry und William waren zu groß

Bei der Europapremiere von "Star Wars: Die letzten Jedi" (2017) in London waren Prinz William (37) und Prinz Harry (35) dabei. Die royalen Brüder hatten zuvor auch schon die Dreharbeiten zum achten Teil der Saga besucht. Und tatsächlich standen sie auch vor der Kamera. Sie sollen jeweils eine Mini-Rolle als Stormtrooper abgestaubt haben. Später wurde bekannt, dass es ihre Szene aber nicht in die finale Version des Streifens geschafft hat. Die Royals sollen größer als die anderen Soldaten in Weiß gewesen sein und das wäre wohl zu auffällig gewesen...

Tom Hardy und Gary Barlow

Harry und William sollen beim Dreh zu ihrem Cameo-Auftritt zudem prominente Unterstützung gehabt haben. Angeblich standen sie zusammen mit Hollywood-Star Tom Hardy (42, "Taboo") und Take-That-Sänger Gary Barlow (48) vor der Kamera. Hardys Szene hat es wohl ebenfalls nicht ins Kino geschafft, Barlow dagegen war am Schluss des Streifens als Soldat des Widerstands zu sehen.

Joseph Gordon-Levitt

Der Regisseur von "Die letzten Jedi", Rian Johnson (45), hat außerdem auf eine Reihe von Cameos hingewiesen, auf die Fans achten sollten. Im Gespräch mit "IGN Japan" erklärte er: "Ich habe bereits gesagt, dass mein Freund Joseph Gordon-Levitt kurz zu hören sein wird, aber es gibt ein paar meiner Filmemacher-Freunde, die auch Auftritte haben." Dazu zählten laut Johnson Gareth Edwards (44, "Rogue One: A Star Wars Story"), Edgar Wright (45, "Baby Driver") und Joe Cornish (50, "Attack the Block").

Daniel Craig

"James Bond" Daniel Craig (51) hatte ebenfalls schon heimlich eine kleine "Star Wars"-Rolle: Er spielte in "Das Erwachen der Macht" (2015) einen Sturmtruppler. Und zwar nicht irgendeinen: Craigs Figur wurde von Rey (Daisy Ridley) per Gedankentrick überzeugt, ihre Fesseln zu entfernen und die Tür offen zu lassen. Craig war 2015 aber nicht die einzige berühmte Persönlichkeit unter den weißen Helmen. Regisseur J.J. Abrams (53) gab zwei Freunden Rollen: Film-Komponist und Oscar-Preisträger Michael Giacchino (52) und Musik-Produzent Nigel Godrich (48) traten als Stormtrooper auf.

Simon Pegg

Ein weiterer britischer Schauspieler mit einem beeindruckenden "Star Wars"-Cameo ist Simon Pegg (49). In den "Star Trek"-Reboots ist er als Scotty zu sehen, in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" bekam er die Rolle von Unkar Plutt, der gierige Trödelhändler auf Jakku. Bei ihm tauschte Rey ihren Schrott gegen Verpflegungsrationen ein.

Sofia Coppola

In "Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung" gab es ebenfalls abseits des eigentlichen Casts große Namen: Keira Knightley (34) spielte eine Nebenrolle als Sabé, Regisseurin Sofia Coppola (48, "Die Verführten") als Saché, beides Dienerinnen von Königin Amidala (Natalie Portman).

George Lucas

In "Episode III - Die Rache der Sith" hatte "Star Wars"-Erfinder und Regisseur George Lucas (75) einen kurzen Cameo-Auftritt: Als Baron Papanoida steht er blau geschminkt, mit Vollbart und einem Turban auf dem Kopf unbeteiligt in einem Opernfoyer. Lucas' Sohn Jett ist in einer kleinen Nebenrolle zu sehen, als Jedi-Schüler Zett Jukassa.

Joe Johnston

Der Filmemacher Joe Johnston (69) hatte einen der ersten "Star Wars"-Cameos, er spielte in "Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung" einen Sturmtruppler - die Reihen mussten im allerersten Teil der Reihe eben irgendwie gefüllt werden. Eigentlich arbeitete er als Designer für Spezialeffekte für "Star Wars" und entwarf später unter anderem das ikonische Outfit von Boba Fett.

Richard Marquand

Bei "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" führte Richard Marquand (1937-1987) Regie. Obwohl er sicherlich hinter der Kamera gut beschäftigt war, konnte er der Versuchung nicht widerstehen, auch davor zu stehen. Er war als AT-ST-Pilot während der Schlacht von Endor zu sehen, allerdings ging es nicht gut für ihn aus. Er wurde von Chewbacca ins Visier genommen...

Anthony Daniels

C-3PO hat seine Auftritte in jedem "Star Wars"-Film, hinter dem goldenen Kostüm steckt der britische Schauspieler Anthony Daniels (73). 2002 durfte er endlich auch ohne Droiden-Kostüm vor die Kamera. In "Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger" spielte er die Figur Dannl Faytonni, die kurz in Erscheinung trat.

Jeremy Bulloch

In der ursprünglichen "Star Wars"-Trilogie spielte Jeremy Bulloch (74) den berüchtigten Kopfgeldjäger Boba Fett. Nach seiner Kult-Rolle kehrte Bulloch für die dritte Episode von "Star Wars" zurück. Jetzt trat er als Kapitän Colton auf, anders als bei Boba Fett, der einen Helm trug, war Bullochs Gesicht zu sehen.

Harriet Walter

Die bekannte britische Schauspielerin Harriet Walter (69) spielte in "Das Erwachen der Macht" die Rolle von Major Harter Kalonia - die Ärztin des Widerstands behandelte Chewbacca und auch Finns Wunden nachdem dieser mit Kylo Ren aneinandergeraten war. Harriet Walter ist die Nichte des britischen Schauspielers Christopher Lee (1922-2015), der Count Dooku verkörpert hatte.