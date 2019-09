Disneys neue "Star Wars"-Serie mit Obi Wan nimmt langsam Formen an. Nachdem Schauspieler Ewan McGregor (48) auf der D23-Expo im August bestätigt hatte, dass er für die Rolle in die weit entfernte Galaxie zurückkehren wird, steht nun fest, wer auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird: die kanadische Film- und Fernsehregisseurin Deborah Chow. Das berichtet der "Hollywood Reporter".

Chow, die unter anderem zwei Folgen der Hit-Serie "The Walking Dead" drehte, hat bereits erste "Star Wars"-Erfahrung gesammelt. Für Disneys erste Life-Action-Serie aus dem beliebten Franchise, "The Mandalorian", hat sie zwei Folgen beigesteuert. Entsprechend voll des Lobes über ihre neue Regisseurin war Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy (66).

Lucasfilm-Chefin Kennedy ist von Chow überzeugt

"Nach der phänomenalen Arbeit, die sie bei der Entwicklung unserer Figuren in 'The Mandalorian' geleistet hat, bin ich mir absolut sicher, dass Deborah die richtige Regisseurin für diese Geschichte ist", sagte sie dem "Hollywood Reporter". Man habe eine Regisseurin gesucht, die in der Lage ist, "die stoische Entschlossenheit und reichhaltige Mystik von Obi Wan in einer Art zu erkunden, die sich nahtlos in die 'Star Wars'-Saga einfügt".

Die Serie wird bei Disneys hauseigenem Streaming-Angebot Disney+ laufen. Die Drehbücher stammen von Hossein Amini (53), der unter anderem auch das Buch zum Samurai-Streifen "47 Ronin" mit Keanu Reeves (55) geschrieben hat.

Nach "The Mandalorian" und einer Prequel-Serie zu "Rogue One: A Star Wars Story" wird die Obi-Wan-Serie die dritte Life-Action-Serie aus dem "Star Wars"-Universum sein. Ursprünglich war geplant, die Geschichte von Obi Wan Kenobi in einem Kinofilm weiterzuerzählen. Nach dem enttäuschenden Einspielergebnis von "Solo: A Star Wars Story" waren diese Pläne aber verworfen worden. Die Dreharbeiten zur Serie sollen 2020 beginnen - einen Starttermin gibt es aber noch nicht.