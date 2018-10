Ein geplantes Konzert des US-Filmkomponisten John Williams («Star Wars») in der Londoner Royal Albert Hall muss am Freitag ohne den 86-Jährigen stattfinden.

Wie die Organisatoren mitteilten, sei Williams bereits in die britische Hauptstadt gereist, dort aber plötzlich erkrankt. Er werde nun in einem Krankenhaus behandelt. «John bedauert es zutiefst, dass er das Konzert mit dem Londoner Symphony Orchestra nicht dirigieren kann», hieß es in einer Mitteilung der Royal Albert Hall. Nähere Details zu seiner Erkrankung wurden nicht genannt.

Zwei Konzerte am 3. und 4. November in Wien wurden komplett abgesagt. In London soll «A Celebration of John Williams in Concert» dennoch stattfinden. Auf Wunsch von Williams werde sein Kollege und guter Freund Maestro Dirk Brossé am Freitag das Orchester dirigieren, hieß es. Brossé war von Williams auch als Chefdirigent für die Welttournee « Star Wars in Concert» ausgewählt worden.

Neben der Musik für die berühmte Science-Fiction-Reihe hat John Williams unzählige Soundtracks komponiert, darunter für «Der weiße Hai», «E.T.», «Indiana Jones», «Harry Potter» und «Schindler's Liste». Er gewann unter anderem fünf Oscars und 24 Grammys.