Im September 2017 verabschiedete sich Steffen Henssler (46, "Schnell, schneller, Henssler") von seiner VOX-Show "Grill den Henssler". Doch nun die Überraschung: Wie der Sender am Freitag bekannt gegeben hat, werden der Koch und seine kulinarische Unterhaltungssendung ein Comeback feiern. Derzeit arbeite man gemeinsam mit der Produktionsfirma ITV Studios Germany an einer Neuauflage.

"I'm back home!"

Henssler selbst freut sich offenbar sehr darüber: "Was soll ich lang schnacken, ich habe wieder richtig Bock auf ' Grill den Henssler'. Beim Sommer-Special in Magdeburg habe ich gemerkt, wie sehr mir die Sendung gefehlt hat. Dazu kam noch die ständige Frage meiner Fans: Wann ziehst du wieder die Kochjacke an? - deswegen... I'm back home!", so der 46-Jährige über seinen erneuten Einsatz bei VOX.

Die Neuauflage von "Grill den Henssler" wird nach der Entwicklungsphase und den Dreharbeiten 2019 bei VOX zu sehen sein.