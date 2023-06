Die Serienadaption von "Dark Tower" rückt näher. Regisseur Mike Flanagan sieht das Projekt trotz Autorenstreik auf gutem Weg.

Im Dezember 2022 hatte Mike Flanagan (45) bekannt gegeben, an einer Serienversion von Stephen Kings (75) Romanreihe "Der dunkle Turm" zu arbeiten. Doch seitdem war nicht viel von dem Herzensprojekt des "Spuk in Hill House"-Machers zu hören. Nun hat Flanagan ein Update gegeben. "Das ist der Stoff, den ich am liebsten machen würde", bekräftigte er laut Medienberichten bei einem Interview im Rahmen des Tribeca Filmfestival.

Nach einem Aufruf der Writers Guild of America befinden sich die amerikanischen Drehbuchautoren gerade in Streik. Dennoch zeigt sich Mike Flanagan in Bezug auf "The Dark Tower" "sehr optimistisch, dass wir damit auf einem guten Weg sind". Er besitze die Rechte an dem Werk und arbeite mit "guten Partnern" zusammen. "Wir können nicht darüber reden, aber ich denke, es wird passieren", so der Filmemacher weiter. "Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber es sieht gut aus. Also hoffe ich, dass es klappt."

Filmadaption von "Der dunkle Turm" scheiterte 2017

Stephen King veröffentlichte zwischen 1982 und 2012 in acht Romanen und einer Kurzgeschichte die Reihe "The Dark Tower (deutsch: "Der dunkle Turm"). Die Fantasy-Saga mit Elementen aus Horror und Western bezeichnete der Autor als sein wichtigstes Werk.

2017 kam eine Kinoadaption von "The Dark Tower" heraus. Der Film mit Matthew McConaughey (53) und Idris Elba (50) fiel aber sowohl bei Kritikern als auch an der Kinokasse durch. Ein geplantes Franchise zerschlug sich. Mike Flanagan plant eine Adaption in Form von fünf Serienstaffeln und zwei Filmen.

Flanagan etablierte sich in den vergangenen Jahren als einer der Spezialisten überhaupt für anspruchsvollen Grusel. Nach einer Reihe von Kinofilmen, etwa dem von Genre-Experten gefeierten "Oculus", schuf er für Netflix diverse Serien. "Spuk in Hill House", "Spuk in Bly Manor", "Midnight Mass" und "Gänsehaut um Mitternacht" brachte er als Produzent, Autor und Regisseur in Personalunion auf den Weg.

Als Horrorexperte hat es Mike Flanagan natürlich besonders Stephen King angetan. 2017 verfilmte er dessen Roman "Das Spiel", ebenfalls für Netflix. Ins Kino kam seine Adaption von "Doctor Sleeps Erwachen", Kings Fortsetzung seines Klassikers "Shining".