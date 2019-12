Killt Feminismus die Männlichkeit? Unter anderem darüber sprechen in der neuen Folge der DISKUTHEK, dem Debattenformat des stern auf Youtube, der stellvertretende FDP-Parteivorsitzende Wolfgang Kubicki und die Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, Katharina Schulze.

Auf die Frage, was für ihn persönlich Männlichkeit bedeute, entgegnete Kubicki: "Für mich ist zunächst Männlichkeit: Wettbewerb, Durchsetzungsstärke. Das, was man als Kind lernt in der Schule beim Fußballspielen, dass man ein Spiel gewinnen will im Team. Dass man aber auch Manns genug ist, Schwächen zu zeigen oder Manns genug ist, sich für Menschen einzusetzen, die bedrückt oder bedroht werden."

Schulze: "Da beginnt etwas aufzubrechen"

Schulze findet es gut, dass in unserer Gesellschaft gerade das klassische Bild von Männlichkeit hinterfragt wird: “Es ist gut, dass wir mehr über diesen Begriff diskutieren, weil da beginnt sich etwas aufzubrechen." So werde es mittlerweile schon mehr akzeptiert, wenn Männer weinen oder Kindergärtner werden.

Obwohl Kubicki sich für gleiche Rechte von Männern und Frauen einsetzt, will er sich in der DISKUTHEK nicht als Feministen bezeichnen. Er finde, dass der Begriff für eine "Attitüde" und eine "PR-Maßnahme" steht. Er stehe deshalb für den Begriffsinhalt, aber nicht für den Begriff an sich.

Ist der Begriff "Alte weiße Männer" diskriminierend?

In der DISKUTHEK-Folge mit Schulze und Kubicki geht es außerdem um die Fragen, ob der Begriff "alte weiße Männer" diskriminierend ist, wir eine Frauenquote in der Politik brauchen und ob Männer immer seltener wissen, was sie noch (zu einer Frau) sagen dürfen.

