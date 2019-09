Hier können Sie sich an der Diskussion zur Sendung beteiligen.

Kann es ökologisch nachhaltig sein, Tiere zu töten? Und müssen Jäger bestimmte Tiere wie den Wolf sogar schießen, um den Menschen zu schützen? Unter anderem darüber diskutieren in dieser DISKUTHEK-Folge Jägerin Alena Steinbach und Tierrechtlerin und Peta-Aktivistin Lisa Kainz. Die Meinungen gehen in der Diskussion weit auseinander.

Freigabe zum Abschuss oder gehört der Wolf zu uns?

Seit Monaten erhitzt der Umgang mit Wölfen in Deutschland die Gemüter. Besonders Landwirte, die durch das viel diskutierte Raubtier Schafe verlieren, fordern immer wieder lautstark den Abschuss des Tieres. Peta-Aktivistin Lisa Kainz äußert keinerlei Verständnis für Forderungen nach dem Abschuss von Wölfen: "Die Schafherden müssen mit anderen Mitteln beschützt werden." Lasse man Schafe in Waldnähe ohne Schutz grasen, so sei es nach Ansicht der Tierschützerin klar, dass sich der Wolf "bediene". Für Kainz ist es erfreulich, dass das Tier zurück ist. Der Wolf gehöre "zu uns" und "zu unseren Wäldern". In ihren Augen ist der Wolf das Korrektiv, welches in deutschen Wäldern lange gefehlt habe.

Jägerin zeigt Verständnis für Landwirte

Dem widerspricht die passionierte Jägerin Steinbach. Bis das umstrittene Raubtier an eine Grenze für Nahrung stoße, hätten in Deutschland bereits sämtliche Wildarten gelitten. Sie befürchtet sogar, dass der Wolf langfristig andere Arten "ausrotte" – wenn er keine Feinde hat und seine Ausbreitung nicht kontrolliert wird. Auch hohe Elektrozäune hielten, so die Jägerin, den Wolf nicht davon ab, in einen "Blutrausch" zu verfallen und Nutztiere zu reißen. Das hätten die Erfahrungen der letzten Jahre deutlich gezeigt. "Ich kann die Landwirte sehr verstehen", so Steinbach.

Kann Tiere töten nachhaltig sein?

In der aktuellen DISKUTHEK-Folge mit Peta-Aktivistin Kainz und Jägerin Alena Steinbach ging es nicht nur um den Wolf, sondern auch um Jagd in Afrika, die Frage, ob das Töten von Tieren generell nachhaltig sein kann und ob Jagen als Hobby in Deutschland verboten sein sollte.

Zu unseren DISKUTHEK-Gästen:

Lisa Kainz ist Agrarwissenschaftlerin und engagiert sich seit sechs Jahren bei Peta, vor allem gegen Massentierhaltung. Lisa ist überzeugte Veganerin.

Alena Steinbach ist seit zehn Jahren begeisterte Jägerin und Herausgeberin den Online-Magazins "WIR JAGEN".