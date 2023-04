Es gab viele Gewinner – und viel zu feiern. In sechs Kategorien wurde am Mittwochabend in Hamburg der STERN-Preis verliehen, mit dem der STERN jedes Jahr herausragenden Journalismus im deutschsprachigen Raum auszeichnet, ganz gleich in welchem Format: Print-Geschichte oder Podcast. Fernseh-Beitrag, Radio-Produktion oder Twitter-Thread. Web-Video, Fotostrecke oder crossmediales Projekt.

Gewinner der STERN-Preise 2023

Aus Dutzenden Arbeiten wählten die hochklassig besetzten Jurys die besten aus und kürten die Gewinnerinnen und Gewinner des Jahres 2023:

Sonderpreis "Republik" der STERN-Chefredaktion für herausragende journalistische Leistungen: Oliver Hollenstein und Oliver Schröm für ihre Recherchen zum Cum-Ex-Steuerskandal

"Geschichte des Jahres": Katharina Kühn, Marc Rosenthal, Hajo Seppelt, Peter Wozny, "Wie Gott uns schuf – Coming Out in der Katholischen Kirche" (Das Erste)

"Egon Erwin Kisch-Preis" für die große geschriebene Reportage, Rudolf Novotny: "Ich will eine normale Frau sein. Einfach so", ("Zeit Magazin")

"Investigation": Jan C. Wehmeyer, "RBB-Affäre" ("Business Insider")

"Lokal": Joachim Frank, "Recherchen zum Missbrauchsskandal im Erzbistum Köln / Kardinal Woelki", ("Kölner Stadt-Anzeiger" und ksta.de)

"Fotogeschichte des Jahres": Nanna Heitmann, "War Is Peace" ("Die Zeit")

Nach der Preis-Verleihung am Hafenrand in der Hansestadt wurde die Tanzfläche für die rund 250 geladenen Gäste eröffnet – es sollte eine lange Nacht werden.

Hintergrund: Der STERN-Preis gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für deutschsprachigen Journalismus

Bis 2021 wurde der STERN-Preis als Nannen Preis verliehen. Eine Forschungsgruppe am Institut für Zeitgeschichte in München durchleuchtet die Vergangenheit des STERN-Gründers, langjährigen Herausgebers und Chefredakteurs Henri Nannen sowie die frühen Jahre des STERN mit besonderer Akribie – dem Ergebnis der Untersuchung wird nicht vorgegriffen. Der Name für den Preis wird dann im Lichte der Forschungsergebnisse neu bewertet werden. Weitere Informationen zum STERN-Preis gibt es hier