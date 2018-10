Apple steigt ins Serien-Business ein und plant offensichtlich Großes. Obwohl bislang weder der Name noch der Ausstrahlungstermin der TV-Produktion bekannt ist, steht schon die hochkarätige Starbesetzung fest. Neben Jennifer Aniston (49, "Meine erfundene Frau") und Reese Witherspoon (42, "Big Little Lies") übernimmt ein ehemaliger Serien-Held die männliche Hauptrolle: Steve Carell (56). Der Schauspieler feiert damit fünf Jahre nach dem Aus seiner Erfolgsserie "The Office" endlich sein TV-Comeback.

Darum geht's

Wie unter anderem das US-Branchenblatt "The Hollywood Reporter" berichtet, soll es in der Serie um die Welt des Frühstücksfernsehens, den sogenannten Morningshows, gehen. Die Idee basiert auf dem Buch "Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV" von Brian Stelter. Gleich zwei Staffeln mit jeweils zehn Episoden sind bereits bestellt.

Carell soll als Moderator Mitch Kessler zu sehen sein. Für den 56-Jährigen wird die Rolle ein echtes Comeback. Zwar produziert er seit 2016 gemeinsam mit Ehefrau Nancy (52) die US-Serie "Angie Tribeca - Sonst nichts!", seit dem Serien-Aus von "The Office" im Jahr 2013 stand er aber selbst nicht mehr vor der TV-Kamera. Dafür feierte er mit Filmen wie "Jungfrau (40), männlich, sucht..." oder "Crazy, Stupid, Love" große Erfolge auf der Leinwand.

Eine Gleichgesinnte

Ähnlich ergeht es Carells weiblichem Co-Star Jennifer Aniston. Auch sie war nach der Erfolgsserie "Friends", die 2004 eingestellt wurde, ausschließlich in Film- und Kino-Produktionen zu sehen. Reese Witherspoon, die in einigen "Friends"-Folgen Anistons Schwester verkörpert hatte, feierte zuletzt mit der preisgekrönten HBO-Serie "Big Little Lies" große Erfolge. Die Dreharbeiten zur neuen Apple-Serie sollen laut "The Hollywood Reporter" bereits nächste Woche in Los Angeles beginnen.