Steven Spielberg nimmt sich eines Romanklassikers von Stephen King an. Für Netflix produziert er eine Serie zum Fantasybuch "Der Talisman".

Steven Spielberg (74, "Der Soldat James Ryan") und Stephen King (73, "Der Nebel") - wenn das nicht nach einem vielversprechenden Duo klingt. Spielberg hat sich über seine Produktionsfirma Amblin Partners die Rechte an dem Roman "Der Talisman" gesichert und plant eine Adaption, wie auf der offiziellen Homepage des Unternehmens verkündet wurde. Demnach wird es sich bei der Umsetzung um eine TV-Serie handeln, die beim Streaminganbieter Netflix ihre Heimat haben wird.

Auch "Stranger Things"-Autor Curtis Gwinn mischt mit

Schriftsteller King schrieb den Fantasyroman gemeinsam mit Peter Straub (78) bereits 1984. Er erzählt die Geschichte des zwölfjährigen Halbwaisen Jack Sawyer, dessen Mutter unheilbar an Krebs erkrankt. Doch Jack erfährt von der Existenz einer Dimension jenseits der unseren, in der Magie und Zauberei zum Alltag gehören. In der Hoffnung, dort ein Heilmittel für seine sterbenskranke Mutter zu finden, wird er schließlich auf eine abenteuerliche Reise auf der Suche nach einem mächtigen Artefakt, dem Talisman, geschickt.

"Der Talisman" stellt einen der seltenen Ausflüge von King ins kinderfreundlichere Fantasygenre dar - für gewöhnlich steht sein Name für mitunter tabubrechenden Horror. Showrunner und Drehbuchautor der Serienadaption wird Curtis Gwinn (45) sein, der auch schon für die Serien "Stranger Things" und "The Walking Dead" als Autor arbeitete. Einen Starttermin hat das unter anderem von Spielberg produzierte Projekt noch nicht.