Zum letzten Geburtstag von Herzogin Meghan gab es noch Glückwünsche, zum 42. Geburtstag haben sich die Royals bisher nicht gemeldet.

Von Glückwünschen keine Spur: Weder Prinz Harrys (38) Bruder, Prinz William (41), noch sein Vater, König Charles III. (74), haben Harrys Ehefrau Meghan bisher öffentlich zum Geburtstag gratuliert - was einmal mehr das zerrüttete Verhältnis zur königlichen Familie zeigt.

Herzogin Meghan ist am heutigen 4. August 42 Jahre alt geworden. Auf den offiziellen Twitter- und Instagram-Accounts der Royal Family sowie des Prinzen und der Prinzessin von Wales sind bisher keine Glückwünsche an Schwägerin und Schwiegertochter zu finden. Das dürfte die Gerüchteküche rund um die unterkühlt erscheinende Beziehung weiter anheizen.

Statt Meghan zu gratulieren, sprachen William und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (41), am 4. August dem Team hinter dem Film "Rhino Man" ihre Glückwünsche aus. Die Dokumentation behandelt den Kampf gegen Nashorn-Wilderei in Südafrika und befindet sich im Rennen um einen Jackson Wild Media Award. "Herzlichen Glückwunsch an das 'Rhino Man'-Team!", heißt es in einem Tweet. Es sei wichtig, diese Geschichte zu erzählen und es sei großartig zu sehen, dass die Macher Anerkennung dafür bekommen.

Was ist zwischen Harry und seinem Bruder passiert?

Harry und Meghan, die sich von ihrem Royal-Leben 2020 verabschiedet haben und in die USA gezogen sind, sollen kein sonderlich gutes Verhältnis zu William und Charles pflegen. Spätestens seit der Netflix-Doku "Harry & Meghan" und Harrys Autobiografie "Reserve" scheint das Zerwürfnis in den vergangenen Monaten weiter gewachsen. Die Sussexes hatten den Royals darin - und auch in mehreren Interviews - teils schwerwiegende Vorwürfe gemacht. Harry selbst sprach unter anderem von einem Keil, der zwischen ihn und seinen Bruder getrieben worden sei.

Zum 41. Geburtstag hatten William und Kate ihrer Schwägerin im vergangen Jahr noch in einer Instagram-Story gratuliert. Kurz darauf schlossen sich damals auch Charles und dessen Frau, Königin Camilla (76), an. Ob die Royals Meghan in diesem Jahr im Privaten gratuliert haben, ist derzeit nicht bekannt.