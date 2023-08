"Ich denke, Hollywood wird zusammenbrechen" – wie ein Insider auf den Streik in der Filmbranche blickt

von Susanne Hehr In der Traumfabrik Hollywood bringen Streiks seit Wochen alles zum Stillstand. Der Regisseur Tekin Girgin weiß, wie schwer der Aufstieg in der Filmindustrie ist – und wie man es schaffen kann.

Tekin Girgin ist eigentlich kein Uber-Fahrer. Doch seit etwa drei Monaten hat er viel mehr Zeit als sonst: Seitdem in Hollywood die Produktionen für die größeren Studios und Streaming-Plattformen wegen der Streiks von Drehbuchautoren und Hollywood-Schauspielern auf Eis liegen, ist der 42-jährige Regisseur und Drehbuchautor einer von vielen Filmschaffenden, die sich nach alternativen Jobs umschauen. Also fährt er ab und zu Menschen im Uber durch Los Angeles, im Moment einmal am Tag – wenn er Zeit dafür findet.