Sting (67) hat sein Konzert am heutigen Mittwoch in München abgesagt. Der Auftritt auf dem Münchner Tollwood-Festival könne leider nicht wie geplant stattfinden, da der Sänger krank sei und sich immer noch nicht richtig erholt habe. Der Arzt habe ihm vom Auftritt abgeraten. Das teilte das Management des Briten in einer kurzen Nachricht auf seiner Webseite mit und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Die Tickets für das Konzert können ab sofort zurückgegeben werden.

Einen Tag zuvor war man noch optimistisch, obwohl der Künstler bereits seinen Auftritt beim Jazz Festival im belgischen Gent am Montag hatte absagen müssen. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news hatte eine Sprecherin des Münchner Tollwood-Festivals erklärt: "Uns liegen derzeit keine Informationen vor, dass Sting nicht bei uns spielen wird." Es werde davon ausgegangen, dass das Konzert stattfinden wird. Doch es kam offenbar anders.

Wie es um das Konzert am Donnerstag in Stuttgart steht, ist offen. Am Freitag wird Sting, dessen bürgerlicher Name Gordon Matthew Thomas Sumner lautet, in Tschechien erwartet und am Sonntag in den Niederlanden...