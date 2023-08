von Sarah Schierack Rote Haare, großes Lachen: Immer wieder taucht in Werbeanzeigen dasselbe Gesicht auf. Ein Besuch beim wohl bekanntesten unbekannten Model Deutschlands.

Es gibt so einiges, das sie zum Strahlen bringt. Sonderangebote zum Beispiel oder die Facebook-Seite eines Supermarkt-Konzerns. Sie lacht dann ein sehr großes, sehr fröhliches Lachen, es ist ihr Markenzeichen, verewigt auf unzähligen Flyern, Broschüren und Postern, natürlich auch im Internet. Die Frau auf diesen Werbebildern heißt Widget, ihren Nachnamen möchte sie der breiten Öffentlichkeit nicht verraten, aber dazu später mehr. Plakate mit ihrem Gesicht hängen überall in Deutschland, am Straßenrand, an Litfaßsäulen und dort, wo man sonst noch Reklame hinklebt. Selbst aus einer U-Bahn-Station in Washington, D. C., hat ihr jemand ein Foto geschickt, auf dem sie zu sehen war.

Widget läuft nicht über Catwalks, sie lächelt nicht aus der "Vogue" oder aus der "Elle". Und doch gibt es wenige Menschen, die sich so häufig in das Blickfeld der Deutschen strahlen wie die Frau mit den langen, roten Haaren. Mehr als 15 Jahre arbeitet sie schon als Model, zehn davon auch für so genannte Stockfotos – Bilder, die nicht für ein bestimmtes Projekt gemacht werden, sondern quasi auf Vorrat (so die Übersetzung des englischen Wortes "stock"). Unternehmen greifen zu solchen Fotos für ihre Intenetauftritte oder Werbeanzeigen. Und wenn es gut läuft für die Models, dann schaffen sie es auf eine Art Zwischenetage der Branche: Sie sind bekannt, aber irgendwie auch nicht. Überall zu sehen und doch Gesichter ohne Namen.