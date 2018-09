Ein neues Buch könnte neuen Ärger für Donald Trump (72, "Gib niemals auf!") bringen, auch wenn die Geschichte darin schon ziemlich breitgetreten wurde. Der Ex-Pornostar Stormy Daniels (39) kündigte in einem TV-Interview mit dem US-Sender "ABC" an, am 2. Oktober ein Buch mit dem Titel "Full Disclosure" (dt. Titel: "In aller Offenheit: Eine Frau gegen Trump") auf den Markt bringen zu wollen - gerade einmal fünf Wochen vor den für Trump so wichtigen Kongresswahlen.

Neue Details über die angebliche Affäre zwischen Trump und Stephanie Clifford, so ihr bürgerlicher Name, soll das Buch aber dennoch enthalten: "Ich werde alles aufschreiben und darin die Wahrheit erzählen." Ihr wäre es egal, wie die Leute über sie denken würden. Neben der Affäre mit Trump, die der US-Präsident vehement abstreitet, soll auch ihr weiteres Lebens als Porno-Darstellerin und Stripperin in dem Werk thematisiert werden.

Daniels enthüllte bereits in mehreren langen Interviews viele Details zu dem angeblichen Techtelmechtel mit Trump. Ihren Schilderungen zufolge hat sie Trump 2006 bei einem Golfturnier kennen gelernt. Dort habe sie in einem Hotel am Lake Tahoe in einem Hotelzimmer einvernehmlichen Sex mit ihm gehabt. Trump war da allerdings schon längst mit Melania Trump (48) verheiratet, die drei Monate vor dem angeblichen Vorfall den gemeinsamen Sohn Barron (12) zur Welt brachte.