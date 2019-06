Die Spannung steigt: Netflix hat den finalen Trailer zur dritten Staffel der Erfolgsserie "Stranger Things" veröffentlicht. Der zeigt, dass die Monsterjagd der mittlerweile jungen Teenager um einiges düsterer als noch in den vorherigen Staffeln wird. Denn eine große Bedrohung steht den Kids bevor: Das Tentakelmonster aus Staffel zwei ist zurück und will Rache an der Stadt Hawkins nehmen. Eine körperlose Stimme sagt gleich zu Anfang des Trailers: "Ihr habt uns hereingelassen und jetzt müsst ihr uns bleiben lassen".

Neuer Wirt für das Monster?

Offensichtlich sind neue Monster in Hawkins angekommen - obwohl Elfi (Millie Bobby Brown) das Portal zur Zwischenwelt eigentlich am Ende der zweiten Staffel geschlossen hat. "Was, wenn er uns gar nicht verlassen hat? Was, wenn wir ihn hier mit uns eingesperrt haben?", fragt Mike Wheeler (Finn Wolfhard) danach. Will Byers (Noah Schnapp) glaubt, dass sich das Wesen wieder an einen Wirt binden wird. Gleich die nächste Einstellung zeigt Billy Hargrove (Dacre Montgomery), Max' älteren Bruder - ist er der Auserwählte des Monsters in der kommenden Staffel?

Die Teenies bewaffnen sich

Weitere Einstellungen zeigen die Kids rund um Elfi, wie sie sich auf den Kampf vorbereiten und mit Waffen ausrüsten. Währenddessen ist wieder die körperlose Stimme zu hören: "Wir werden dir, deinen Freunden und jedem ein Ende bereiten." Außerdem finden Steve Harrington (Joe Keery) und Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) einen Behälter mit einer ominösen grünen Flüssigkeit.

Etwas wirklich Furchteinflößendes muss Hawkins in der dritten Staffel heimsuchen: Kinder als auch Erwachsene verstecken sich am Ende des Trailers ängstlich hinter Autos und Einrichtungsgegenständen. Neben Elfi, Mike, Dustin, Lucas und Will sind auch Chief Hopper (David Harbour) und Joyce Byers (Winona Ryder) zu sehen, die den Teenagern helfen wollen. Die dritte Staffel wird ab 4. Juli auf Netflix zu sehen sein.