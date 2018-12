Der nächste Schritt ist getan: Netflix veröffentlichte jetzt, unter anderem auf Instagram, ein neues Teaser-Video, das neue Erkenntnisse zur dritten "Stranger Things"-Staffel liefert. Der Streaminganbieter verrät dabei, wie die neuen Episoden seiner Eigenproduktion heißen.

Die Namen der Folgen lauten: "Suzie, Do You Copy?", "The Mall Rats", "The Case of the Missing Lifeguard", "The Sauna Test", "The Source", "The Birthday", "The Bite" und "The Battle of Starcourt". Der Teaser verrät zudem, unter welchem Leitsatz die dritte Staffel stehen wird: "Im Sommer 1985 geht das Abenteuer weiter."

Die Episodennamen geben noch wenig über den Inhalt der Folgen preis. Wer wird in "The Bite" gebissen, wer ist in "The Case of the Missing Lifeguard" verschwunden und wer feiert in "The Birthday" Geburtstag? In den sozialen Medien sind die Spekulationen der Fans darüber in vollem Gange. Die dritte Staffel wird im Sommer 2019 erwartet. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest.