Spätestens seit "Grey's Anatomy" ist das Ansehen von Krankenhaus- und Arztserien rapide gestiegen. Im deutschsprachigen und internationalen Raum gibt es immer mehr Formate, die sich dem Leben von Ärzten, Medizinern und Spezialisten widmen. Und auch ohne Medizinstudium hat man nach spätestens zwei Staffeln von "Dr. House", "Scrubs" oder "The Good Doctor" das Gefühl, dass man auf dem OP-Tisch bereits selbst Hand anlegen könnte.

Faszination Arztserien: Spannung, Drama und Tragik, gepaart mit gutem Storytelling

Doch was macht Arztserien so faszinierend? Es ist vermutlich die gute Mischung aus Spannung, Drama sowie Tragik, gepaart mit ein wenig Romantik und etwas Humor. Dazu kommen "verbotene" Themen wie Tod und Krankheit, die uns eigentlich alle interessieren und auch etwas angehen, als auch die Realitätsnähe der Formate, die meist über wahre medizinische Notfälle und Phänomene berichten. Auch das dramaturgische Modell der Heldenreise findet in den Serien Anwendung: Der Held im weißen Kittel überschreitet Schwellen, durchläuft Bewährungsproben, muss Entscheidungen treffen und letztendlich bei jedem Einsatz erneut über sich hinauswachsen – ein bewährter Kreislauf, der nie enttäuscht. Das haben auch die Filmemacher erkannt.

Eine Übersicht über die mittlerweile schier überwältigende Menge an Angeboten auf den Streaming-Diensten gibt die obige Fotostrecke der besten Arzt-Serien auf Netflix, Amazon Prime und Co.

