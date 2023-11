Magie, Fiktion und verborgene Welten – Fantasy-Serien faszinieren wie kaum ein anderes Genre. Und das nicht ohne Grund: Gut gemacht, lassen uns die Produktionen abseits von Alltagsstress und Sorgen in abenteuerliche Geschichten eintauchen, in denen Realität und Fiktion nahezu nahtlos miteinander verschmelzen. Ob Vampire, magische Wesen oder der Teufel höchstpersönlich – das Repertoire an Fantasy-Serien ist mittlerweile vielseitig, lang und hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Neben Klassikern wie der Bestseller-Verfilmung "Game of Thrones", die zu den erfolgreichsten Serien aller Zeiten zählt, sowie klickstarken Newcomern wie "Wednesday" finden sich zahlreiche weitere Produktionen, die sich der Fantasie, Fiction und der Zauberei bedienen.

Hexen, Zauberer, Teufel: Die besten Fantasy-Serien auf Netflix, Prime und Co. zeigt die obige Fotostrecke.

