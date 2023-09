Regenwetter, Liebeskummer oder ein stressiger Arbeitstag – es gibt zig Gründe, es sich manchmal einfach nur auf der Couch gemütlich machen zu wollen, um sich von seichter TV-Kost berieseln zu lassen. Zwar ist Realitätsflucht mittels Streaming nicht immer die Lösung, aber zumindest eine Option.

Streaming-Spaß für gute Unterhaltung

Was sich in deprimierenden, nach Ablenkung lechzenden Momenten am effektivsten erwiesen hat: Feel-Good-Serien, die einen zum schmunzeln bringen und einfach gute Laune machen.

Umso besser, dass das Streaming-Angebot abseits von Klassikern wie "How I Met Your Mother", "Modern Family" oder "The Big Bang Theory" mittlerweile einiges Mehr an Gute-Laune-Serien zu bieten hat. Ob Young Adult, romantische Liebeskomödien oder Streaming-Spaß mit Freunden – hier kommt jeder auf seine Kosten.

Von "Emily in Paris" bis "Sex Education": Die besten Feel-Good-Serien zeigt die obige Fotostrecke.

+++ Ebenfalls interessant +++