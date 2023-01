Kinofilme, Serien, Musik, und, und, und: Was es kostet, die ganze Welt des Entertainments zu abonnieren.

Wie viel kostet es eigentlich, sich Anfang 2023 mit dem in Deutschland verfügbaren Streaming-Angebot einzudecken?

Die Streaminganbieter werden immer mehr, sowohl bei den großen Anbietern als auch in den Nischen. Weil einige von ihnen kürzlich auch ihre Preise erhöht haben, stellt sich für viele die Frage: Was kostet mich das eigentlich alles? Diese Kosten kommen auf neue Abonnenten der größten Streamingservices zu.

Amazon

Im Detail hängen die jeweiligen Kosten für Streaminganbieter von der individuellen Situation der Abonnentinnen und Abonnenten ab. Wer ein Abo für einen ganzen Haushalt abschließt, bezahlt pro Kopf weniger als für ein Einzelabo, insgesamt aber mehr. Dazu können weitere Faktoren den Preis beeinflussen. So bietet Amazon ein 50 Prozent vergünstigtes Abo für Auszubildende, Studierende und vom Rundfunkbeitrag befreite Kunden an. Regulär kostet das Prime-Abo aktuell 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr, was monatlich 7,49 Euro entspricht.

Streamen können Abonnenten dann nicht nur Filme und Serien über Amazon Prime Video, sondern auch Sport-Highlights wie die Champions League sowie Musik über Amazon Prime Music. Nicht enthalten ist ein Abo bei den Amazon-Töchtern Audible und Kindle. Aber: Beim Streamingdienst Audible verlängert sich die Gratis-Testphase für Prime-Kunden von 30 auf 60 Tage. Danach kostet der Zugriff auf die Hörbücher und Podcasts 9,95 Euro im Monat. Amazon bietet einen 30-tägigen Prime-Testmonat gratis an.

Netflix

Bei Netflix haben Film-, Serien und Dokufans die Wahl zwischen vier Optionen. Seit November ist in Deutschland ein werbefinanziertes Abo für 4,99 Euro im Monat verfügbar. Das werbefreie Basis-Abo kostet monatlich 7,99 Euro, mit beiden kann immer nur auf einem Endgerät aktiv gestreamt werden. Userinnen und User haben darin Zugriff auf alle Netflix-Inhalte in SD-Qualität (maximal 858x480 Pixel). Wer also Netflix auf seinem Full-HD-TV nutzen möchte, kommt an einem Standard-Abo für 12,99 Euro im Monat (zwei Endgeräte gleichzeitig) nicht vorbei. Wenn es Ultra-HD sein soll, bittet Netflix mit 17,99 Euro (bis zu vier Endgeräte gleichzeitig) im Monat zur Kasse.

Im Laufe dieses Jahres ist zu erwarten, dass Netflix seine angekündigte Maßnahme umsetzt, gegen Account-Sharing vorzugehen und für jedes zusätzliche Profil auf einem Account zur Kasse bittet. In Brasilien testet der Streamingriese sein neues Modell bereits, dort kostet jedes weitere Profil 2,99 Dollar pro Monat. Einen genauen Zeitplan für Deutschland hat Netflix noch nicht kommuniziert. Die Abos sind jeweils monatlich kündbar, einen Probemonat bietet Netflix seit letztem Sommer nicht mehr an.

Disney+

Sein Probeabo gestrichen hat auch Disney+. Dafür bietet der Trickfilm-Gigant ein einheitliches Abo für 8,99 Euro im Monat sowie ein Jahresabo für 89,90 Euro an, also rund 7,49 Euro monatlich. Ohne weiteren Aufpreis sind darin sämtliche Bildschirmauflösungen, das gleichzeitige Streamen auf bis zu vier Endgeräten sowie der unbegrenzte Download auf bis zu zehn Endgeräten und sieben verschiedenen Profilen enthalten.

Spotify

Beim weltweit größten Musik-Streaminganbieter Spotify haben Abo-Interessierte die Wahl aus drei Angeboten: Der Individual-Tarif kostet 9,99 Euro im Monat; beim Duo-Angebot bezahlen zwei Nutzerkonten 12,99 Euro monatlich; beim Family-Tarif sind es bis zu sechs Konten und der Zugriff auf die App Spotify-Kids für 14,99 Euro im Monat.

DAZN

Wer Sport streamen möchte, bekommt bei DAZN das breiteste Angebot. Zwei Pakete stehen zur Auswahl. Mit "DAZN World" bekommen Abonnenten für monatlich 9,99 Euro unter anderem Darts, Handball und Tennis sowie die linearen TV-Sender von Eurosport und SportdigitalTV. Diese Sportarten und TV-Sender fehlen im "DAZN Standard"-Paket für 24,99 Euro pro Monat. Dort enthalten sind neben 121 Champions-League-Spielen alle Freitags- und Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga und weitere europäische Topligen sowie die amerikanische NBA, NFL und UFC. Das komplette Angebot bietet das Streamingportal in "DAZN Unlimited" an, das monatlich 29,99 Euro kostet. Nur mit Letzterem ist es möglich, auf zwei Geräten gleichzeitig zu streamen.

Sky

Gewissermaßen einen Querschnitt aus den Inhalten der anderen Streaminganbieter bietet der Pay-TV-Sender Sky. Die Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga und die Formel 1 sind nur dort exklusiv zu sehen, allerdings nicht in einem gemeinsamen Paket: Sowohl das Fußball-Bundesliga-Paket als auch das Sport-Paket, in dem unter anderem exklusiv das Tennisturnier von Wimbledon enthalten ist, schlagen mit 20 Euro monatlich zu Buche. Wer hingegen das Paket Sky Entertainment Plus bucht, bekommt für 15 Euro im Monat exklusive Sky- und HBO-Inhalte sowie ein Netflix-Basis-Abo.

Für 25 Euro ist das Cinema Paket enthalten, bei dem neben dem Netflix- auch ein Abo bei Paramount+ sowie TV-Erstausstrahlungen von Kinofilmen enthalten sind. Die genannten Angebote gelten allerdings nur für Neukunden, die sich längerfristig binden. Nach dem ersten Jahr steigen die Preise: Dann kosten Sky Sport 28 Euro, das Fußball-Bundesliga-Paket 35,50 monatlich, Entertainment Plus 27,50 Euro und das Sky Cinema Paket 41 Euro im Monat.

Paramount+

Neu in Deutschland gestartet, geht Paramount+ mit einem Monatspreis von 7,90 Euro an den Start. Wer ein Abo für ein ganzes Jahr abschließt, bezahlt dafür 79,90 Euro, was etwa 6,66 Euro monatlich entspricht. Die erste Woche bei Paramount+ ist derzeit gratis.

Streamingpreise in der Praxis

Wer wie viel für seine Streaminganbieter bezahlt, hängt stark von der individuellen Konstellation ab. Ein musikbegeisterter Single, der für Sport wenig, aber für Netflix-Originals viel übrig hat, ist schon mit einem Basis-Abo bei Netflix und einem Individual-Premium-Account bei Spotify bedient. Studiert die Person auch noch, kommt sie als Neukunde aktuell auf monatliche Kosten von 12,98 Euro (7,99 Euro Netflix und 4,99 Spotify für Studierende).

Ein Paar wiederum, das sich Spotify teilt und für gemeinsame Film- und Serienabende ein Kombi-Abo bei Sky inklusive Netflix abgeschlossen sowie einen Amazon Prime Account gebucht hat, kommt monatlich auf rund 35,50 Euro. Ganz anders bei Familien, die das komplette Angebot ihr Eigen nennen, keine Kompromisse eingehen und am Wochenende nicht auf Fußball oder Formel 1 verzichten wollen. Haushalte, die die High-End-Angebote aller Anbieter in Anspruch nehmen und dabei mit Jahresabos Kosten sparen, kommen auf mehr als 1.500 Euro jährlich oder rund 125 Euro monatlich.