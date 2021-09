Das US-Unternehmen Roku möchte zum Start mit drei Geräten den deutschen Streaming-Markt erobern.

Wer seine Lieblingsserie oder einen Blockbuster streamen möchte, kann dies künftig über einen Player des US-Streaming-Veteranen Roku tun. Das Unternehmen präsentiert zum Deutschlandstart mehrere Geräte in unterschiedlichen Preisklassen. Mit den Playern lassen sich Audio- und Videoinhalte von Netflix, Spotify, Disney+, Amazon Prime Video und anderen Diensten unter anderem auch auf Fernsehern streamen, die dies sonst nicht unterstützen.

Drei Geräte direkt zum Start

Roku macht mit seinen Streaming-Playern unter anderem Apple (Apple TV HD/4K), Amazon (Fire TV-Geräte) und Google (Google Chromecast) Konkurrenz. Zum Start in Deutschland werden ab dem 28. September drei Varianten bei Saturn, MediaMarkt, Amazon, Expert, Euronics und Otto.de erhältlich sein.

Als Einstiegsgerät bietet sich mit einem Preis von 29,99 Euro Roku Express für HD-Streaming an. Roku Express 4K ermöglicht unterdessen auch das Anschauen von 4K-Inhalten für 39,99 Euro. Und die Roku Streambar ist eine Soundbar mit eingebautem Streaming-Player, die für 149,99 Euro im Handel erhältlich sein wird. Im Oktober soll dann der kompakte Roku Streaming Stick 4K erscheinen, den es für 59,99 Euro geben wird.

Neben den bereits genannten Diensten können Nutzer unter anderem auch auf Inhalte in den ARD- und ZDF-Mediatheken, via Sky Ticket, bei DAZN, TV Now, ProSieben und Sat.1 zurückgreifen. Die Streaming-Player basieren auf dem Betriebssystem Roku OS. Anbieter können auf einem angepassten Startbildschirm nach eigenen Vorlieben sortiert werden.

Eine Suchfunktion ermöglicht es herauszufinden, welcher Dienst einen Film oder eine Serie im Angebot hat. Die Suchergebnisse zeigen an, ob man den Inhalt dann kostenlos über ein bereits bestehendes Abo anschauen kann oder ob der Film beispielsweise einzeln gemietet werden muss. Bedienbar ist das Ganze per dazugehöriger Fernbedienung oder App für iOS und Android. Diese bietet auch die Funktion "Private Listening". Nutzer können so die Audiospur von auf dem TV gestreamten Inhalten per mit dem Smartphone gekoppelten Kopfhörern hören.