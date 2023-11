Neben Plätzchen, Tannenbaum und Besuchen auf dem Weihnachtsmarkt, dürfen Weihnachtsfilme in der Adventszeit auf keinen Fall fehlen. Gerade, wenn es draußen so richtig ungemütlich, dunkel und nass ist, gibt es wohl nichts Besseres, als es sich daheim so richtig schön zu machen: Adventskranz an, Kuscheldecke raus, Kakao in die Hand und ab auf die Couch, dazu ein guter Weihnachtsfilm – herrlich.

Mittlerweile ist die Auswahl an festlichen Filmen schier unendlich groß, das Repertoire an alten wie neuen Klassikern immens. Um Ihnen die Auswahl für den nächsten, weihnachtlichen Filmabend zu erleichtern, haben wir die zehn schönsten Weihnachtsfilme der letzten 20 Jahre zusammengefasst, die im Stream zu finden sind.

Zum einkuscheln: Die schönsten Weihnachtsfilme auf Netflix, Prime und Co. zeigt die obige Fotostrecke.

+++ Lesen Sie auch +++