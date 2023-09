Seit Anfang Mai streiken tausende Drehbuchautoren für Serien und Filme in den USA. Nun sieht es nach einem ersten Kompromiss aus — zumindest vorläufig.

Die Drehbuchautoren der US-Film- und Fernsehindustrie haben nach einem monatelangen Streik eigenen Angaben zufolge eine Einigung mit den Studios erzielt, die ihnen eine Wiederaufnahme der Arbeit ermöglichen könnte.

"Wir haben eine vorläufige Einigung über einen neuen (Mindestrahmenvertrag) 2023 erzielt", heißt es in einem Schreiben der mächtigen US-Autorengewerkschaft (WGA) an ihre Mitglieder, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt.

Streik in Hollywood: Noch darf niemand zurück an den Arbeitsplatz

"Wir können mit großem Stolz sagen, dass dieses Abkommen einzigartig ist — mit deutlichen Gewinnen und Schutz für Autoren in allen Bereichen (...)", heißt es in dem Papier weiter. Einzelheiten zu der Einigung werden in dem Schreiben nicht genannt. Diese müssten noch ausgearbeitet werden und letztendlich würden die Mitglieder, "die Anfang Mai ihre Stifte niedergelegt haben, das letzte Wort haben". Niemand dürfe an den Arbeitsplatz zurückkehren, bevor die WGA dies nicht ausdrücklich genehmigt habe, warnte die Gewerkschaft. "Bis dahin sind wir noch im Streik."

Die Verhandlungen zwischen den Studios und den Autoren waren vor Wochen ins Stocken geraten. In den vergangenen Tagen nahmen jedoch die Chefs von Netflix, Disney, Universal und Warner Bros Discovery persönlich an den Gesprächen teil.

Tausende Drehbuchautoren für Serien und Filme in Hollywood hatten Anfang Mai die Arbeit niedergelegt. Die Autoren fordern unter anderem eine bessere Bezahlung und einen besseren Schutz vor den Auswirkungen künstlicher Intelligenz.

Mitte Juli traten dann auch die Schauspieler in Hollywood in den Streik. Es ist der erste Streik der US-Schauspieler seit 1980. Damit erlebt Hollywood erstmals seit mehr als 60 Jahren einen Doppelstreik.